¿Cómo sigue la relación de Argentina con la Rusia de Putin tras la declaración de guerra a Ucrania?

En esa línea de la ONU manifestó el comunicado oficial difundido por la Cancillería Argentina, luego de que al conocerse los ataques esta madrugada el canciller Santiago Cafiero se reuniera con el presidente Alberto Fernández y pusiera a todo el Gobierno en alerta, en medio de las negociaciones que pretende cerrar en los próximos días u horas, para reestructurar la deuda con el FMI.

En ese equilibrio diplomático, A24.com le preguntó a Cerruti si hay margen para que Argentina se plante en una posición neutral ante el avance de una guerra mundial, y Cerruti ratificó que la postura oficial es el comunicado de Cancillería, en el que rechaza cualquier uso de la fuerza militar o el inicio de una guerra, a manos de cualquier país del mundo, incluído en este caso, Rusia.

La neutralidad, y cómo sigue la relación con Rusia y con Estados Unidos en medio de las negociaciones con el FMI

Alberto Fernández con Putin en Rusia.jpg

"La postura Argentina es el comunicado. Argentina reitera su firme rechazo al uso de fuerza armada y llama a la Federación Rusa a cesar la fuerza militar en Ucrania. Con el FMI, las negociaciones continúan por los carriles como viene sucediendo hasta ahora, con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. No existe en este momento ninguna urgencia de mezclar un tema con el otro esperamos que siga así", respondió Cerruti ante la consulta de este portal.

En cuanto a la relación bilateral con Putin, acusado por la comunidad internacional de violar la carta de las Naciones Unidas y la soberanía de otro país al lanzar los ataques contra Ucrania, la vocera del Gobierno señaló que "con Rusia se están llevando adelante una cantidad de acuerdos que en el viaje (del presidente Alberto Fernández el mes pasado a Rusia) no se firmaron", pero que incluyen "una cantidad de acuerdos que se siguen alcanzando con temas que tienen que ver con empresas rusas".

"Rusia ayudó a la Argentina durante toda la pandemia a través de los acuerdos para que pudiéramos tener la vacuna cuando todavía en Argentina no llegaban teníamos acceso a otras vacunas", recordó Cerruti y ratificó que "todos esos acuerdos siguen vigentes".

En cambio, la vocera de la Casa Rosada evitó mencionar acuerdos recientes con Rusia en el marco de la relación de Asociación Estratégica que contempla por ejemplo, la construcción conjunta de una central nuclear- pero admitió que "estamos en una situación muy particular que no afecta solamente la relación de Argentina con Rusia sino a todo el mundo, por lo tanto, es una situación muy particular que nos preocupa y nos compromete en su resolución".

Sobre la relación con Estados Unidos y Rusia, las dos principales potencias terminen enfrentadas en este nuevo conflicto bélico, Cerruti evitó responder sobre hipótesis de que la escalada en Ucrania termine en una tercera guerra mundial y pidió ser "prudentes y esperar a que todo se resuelva pacíficamente y no se llegue a una situación que nos ponga en riesgo como humanidad".