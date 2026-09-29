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El durísimo mensaje de Candela Arizaga tras la entrevista de Facundo Moyano: "Decidí..."

Tras la entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán, Candela Arizaga habló de una grabación y anticipó que podría tomar medidas legales.

29 sept 2026, 19:48
candela arizaga, facundo moyano
candela arizaga, facundo moyano

Después de la entrevista que Facundo Moyano dio en La Mañana con Moria (El Trece), donde habló extensamente sobre su vínculo con Candela Arizaga y dio su versión sobre el episodio que protagonizaron, la joven decidió responder. Este martes, a través de sus historias de Instagram, publicó un contundente descargo.

“Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima”, escribió la joven en una de sus historias.

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Pero el descargo no terminó allí. En otro de los mensajes que publicó, Arizaga hizo referencia a una supuesta grabación realizada sin su consentimiento y aseguró que, pese a todo, decidió no avanzar judicialmente en ese momento. “Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios. ¿Y resulta que ahora sos vos el que se quiere manejar judicialmente?”, expresó.

El conflicto entre ambos se encuentra atravesado por una causa judicial que continúa abierta. Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, mientras que en las últimas semanas hubo distintas presentaciones y movimientos en torno al expediente.

De hecho, en su entrevista con Moria, el exdiputado sostuvo que no está dispuesto a permitir que se lo vincule con delitos y anticipó que podría recurrir a la Justicia contra quienes difundieran determinadas acusaciones. “Yo los voy a denunciar”, afirmó al referirse a medios de comunicación.

En medio de este escenario, una de las frases de Arizaga abrió además un interrogante: no quedó claro si su advertencia sobre una posible consulta con su abogado y los próximos pasos judiciales está dirigida directamente contra Moyano o si también podría estar relacionada con su exabogado, Diego Storto, quien anteriormente la representó en el conflicto.

Finalmente, Candela cerró su descargo haciendo especial énfasis en la importancia de las pruebas y anticipando que podría consultar con un abogado para definir los próximos pasos. “Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas, tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”, sentenció Arizaga.

Quién es la mujer a la que habría ido a ver Facundo Moyano en Madrid

En plena polémica que rodea a Facundo Moyano y mientras siguen apareciendo repercusiones tras su turbulenta ruptura con Candela Arizaga, en PrimiciasYa (América TV) dieron a conocer una nueva información vinculada al viaje que el dirigente realizó a Madrid.

Durante el ciclo, Damasia Ochoa reveló que el exdiputado habría viajado a España con la intención de reencontrarse con una modelo muy conocida de su pasado sentimental: Natalia Cometto. “Es conocida por nosotros porque habría dejado a Eva Bargiela por ella, por eso también es mediática esta relación”, señaló la panelista al presentar la información.

Según detalló Ochoa, aunque actualmente no mantendrían una relación formal, Moyano y Cometto seguirían en contacto. En ese contexto, recordó declaraciones que el propio dirigente hizo tiempo atrás sobre la modelo, evidenciando la importancia que tuvo en su vida. “Facundo ha dicho que ella era el amor de su vida. En este momento ellos no están en en pareja, pero ella vive en Madrid. Y yo estoy hablando con ella. Me está diciendo que que Facundo le avisó que iba. Yo lo primero que hago es linkeo el viaje de Facundo con la nota de Moria que la nombra y su Instagram, una mujer muy hermosa que trabaja de modelo”, relató.

La versión tomó fuerza luego de la reciente participación televisiva de Moyano en La mañana con Moria (El Trece), donde se refirió al escándalo personal que lo mantiene bajo la atención mediática.

Sin embargo, ese no fue el único dato que surgió durante la emisión. A la información sobre el vínculo con Cometto se sumó un aporte del corresponsal del programa en España, Roberto Antolín. Fue entonces cuando Marina Calabró destacó: “A Damasia le llega el dato de que está con ella, de que se refugia con ella y nuestro corresponsal que es Roberto Antolín lo tiene chequeado. Antes de que Damasia lo dijera, él ya tenía la data de que estaba parando en la casa de esta mujer con la que estuvo al menos hasta julio del año pasado”.

     

 

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