El cierre de Sergio Massa y Javier Milei y los mejores momentos del último debate presidencial

Embed

"Entiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino como vehículo para no elegir un camino que es odio y daño. Quiero decirles que no sientan que tiraron el voto sino que vamos a construir confianza", dijo Massa en su intervención final en el debate presidencial obligatorio.

Cierre del debate de Javier Milei

Por su lado, el libertario manifestó: “Nos encontramos ante la elección más importante de los últimos 100 años, muy especialmente de los últimos 40, y es importante si queremos seguir transitando por este sendero decadente”

"Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables"