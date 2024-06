El cruce entre Wado de Pedro y Victoria Villarruel en el debate de la Ley Bases

En tanto, Villarruel sostuvo: "No me haga entrar en su historia personal". Acto seguido, la vicepresidenta afirmó que aquellos que quisieran podían retirarse del recinto, pero que no existe la posibilidad de pedir una moción para ir a la plaza: "No usemos más chicanas para tratar de impedir la sesión", expresó.

Finalmente, Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Juliana Di Tulio, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Cristina López y Carolina Losada comenzaron a pedir la palabra para discutir sobre la continuación de la sesión.

Javier Milei felicitó a las Fuerzas de Seguridad por el operativo

El gobierno de Javier Milei utilizó las redes sociales para felicitar a las Fuerzas de Seguridad que trabajaron en el operativo que se llevó adelante en el Congreso de la Nación, donde la Cámara alta debate la Ley Bases y el paquete fiscal que envió el Poder Ejecutivo.

"La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetuar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina", escribieron a través de una publicación en la red social X (ex Twitter).