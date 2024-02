El Gobierno desmiente malestar con el Papa y se ilusiona con confirmar la fecha de su visita al país

Según pudo saber A24.com, a 48 horas del primer encuentro con Milei, el Papa Francisco habló hoy en el Palacio Pontificio (donde reside y recibirá al Presidente el lunes en una audiencia privada de 15 minutos) ante un centenar de fieles argentinos que participaron de un encuentro previo a la canonización de la primera santa argentina: Mamá Antula.

Allí, el Papa les pidió a los argentinos tomar a Mamá Antula como un ejemplo de "solidaridad frente a las necesidades de los más necesitados" y cuestionó duramente la ideología libertaria.

Papa Francisco habló en audiencia ante fieles argentinos, antes de la canonización de la primera santa argentina, Mama Antula. Foto Gentileza Guillermo Karcher Instagram..jpg Francisco habló este viernes en una audiencia ante fieles argentinos.

Aunque sin mencionar a Milei, el Papa dijo que "el individualismo radical es el virus más difícil de vencer", que "hoy se impone con fuerza, engaña, nos hace creer que todo consiste en dar riendas sueltas a las propias ambiciones personales" y agregó que "en Mama Antula encontramos un ejemplo de solidaridad ante los más necesitados.

Adorni evitó responder a esa crítica del Papa y, por el contrario, dijo que en el Gobierno están "muy contentos" con la participación del Presidente este domingo en la ceremonia de canonización" de Mamá Antula y con el encuentro con el Sumo Pontífice un día después.

Allí, Milei asistirá acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Interior, Guillermo Francos. Ambos viajaron anoche a Roma para sumarse a la comitiva oficial que este viernes llegó al aeropuerto Fiumicino tras culminar una gira de cuatro días en Israel.

"El presidente Milei está muy contento y expectante con lo que va a ocurrir. Sabemos que Su santidad es una figura de suma importancia para una gran parte de los argentinos. Además, estamos muy emocionados con la posibilidad de que en el segundo semestre, como lo ha manifestado, el papa Francisco venga a la Argentina", respondió Adorni.

El vocero de Milei dijo que el papa "siempre estuvo muy alineado con el concepto del ministerio de Capital Humano, y agregó: "Está entusiasmado con el tratamiento que le estamos dando a la ayuda social, a la cuestión más integral del ser humano en la Argentina".

La agenda de Javier Milei en el Vaticano y en Italia

Javier Milei llegó al Vaticano para su primera audiencia con el Papa Francisco. Foto Presidencia.jpg El Presidente Javier Milei, con autoridades de la Iglesia al llegar a Roma.

Javier Milei arribó este viernes a la mañana al aeropuerto Fiumicino de Roma, luego de una gira de 4 días por Israel. Fue recibido por uno de los obispos más cercanos al Papa, Guillermo Karcher. Milei llegó a Roma acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el embajador designado ante el Estado de Israel, el rabino Axel Wahnish, procedentes de Tel Aviv.

La primera actividad oficial de Milei en el Vaticano está prevista para el domingo 11 a las 4:30 (hora argentina), cuando el Presidente y la comitiva lleguen a la Capilla Papal de la Basílica de San Pedro, donde tendrá lugar un saludo con Su Santidad el Papa Francisco.

A las 5:30, el jefe de Estado y la comitiva participan de la Ceremonia de Canonización de María Antonia de Paz y Figueroa “Mama Antula”. El lunes 12 a las 5:00, Milei mantendrá una audiencia de 15 minutos con Su Santidad, el Papa Francisco. A continuación, Milei será recibido por el Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin.

A las 9:30 (hora argentina), se reunirá con su par de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio Riggi, del gobierno italiano, y a las 11:00 culminará su gira con un encuentro con la presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

Tensión a horas del encuentro de Milei con el Papa por la crisis de los comedores

iglesia-pobreza-gobierno-movimientos-sociales.jpg El presidente de la Comisión Episcopal, Carlos Tissera (Foto: Cáritas).

La Iglesia Católica, a través de un comunicado de Cáritas, intercedió para que se envíen alimentos a comedores populares y se mostró en contra de la eliminación de los movimientos sociales como intermediarios.

La Conferencia Episcopal de Cáritas reiteró, en el segundo comunicado en una semana, el reclamo por provisión de alimentos a comedores de organizaciones sociales y medidas para clase media para enfrentar el ajuste que genera el gobierno.

En el documento firmado por el presidente de la Comisión Episcopal, Carlos Tissera, y los obispos Gustavo Carrara de la Ciudad de Buenos Aires y Roberto Álvarez de la ciudad de Rawson, se destacó el trabajo mancomunado de "un gran número de movimientos, asociaciones, centros vecinales y sindicatos" en la medida que fue creciendo la pobreza, en los últimos tiempos.

Adorni respondió que "eso es falso, que no se cortó la ayuda social a los comedores" y aseguró que "lo único que se hizo fue cumplir con la normativa que el ministerio de Capital Humano tenía dispuesta, se los sigue ayudando".

"No hay ningún tipo de inconveniente, además de que los que asisten a comedor deben estar recibiendo otros planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar", señaló.

Capital Humano firmó un acuerdo con Cáritas para la compra de alimentos por 310 millones de pesos Capital Humano firmó un acuerdo con Cáritas para la compra de alimentos por 310 millones de pesos. (Foto: @MindeCapitalH)

Consultado sobre si el comunicado de Cáritas miente, el vocero presidencial respondió: "No sé quién miente. No miente nadie. Lo que pasa es que hay comedores que tal vez no reciben lo que venían recibiendo porque no están cumpliendo los requisitos del Ministerio de Capital Humano".

"La asistencia no se cortó, de hecho se ha ampliado en muchos de los programas sociales", agregó.