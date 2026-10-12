En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Devoto
Cárcel
PLAN "LEY Y ORDEN"

El Gobierno realiza el segundo traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

El procedimiento se realiza con custodia de fuerzas federales y un sistema de identificación para seguir cada movimiento de los internos. El operativo forma parte del plan para desocupar definitivamente la cárcel porteña.

El Gobierno comenzó el segundo traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

El Gobierno comenzó el segundo traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

Un segundo grupo de detenidos comenzó a ser trasladado desde el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. El procedimiento cuenta con un importante despliegue de las fuerzas federales, que escoltan los vehículos durante todo el recorrido.

Leé también El Gobierno y la Ciudad acordaron el traspaso de Marcos Paz y activaron el traslado de los presos de Devoto
El Gobierno y la Ciudad acordaron el traspaso de Marcos Paz y activaron el traslado de los presos de Devoto. (Foto: Ministerio de Seguridad)

El operativo incluye camionetas para el transporte de los internos y motos que encabezan la caravana para abrir paso hacia el establecimiento penitenciario. En paralelo, efectivos de seguridad custodian los accesos a ambos complejos para garantizar el desarrollo del procedimiento.

El traslado se suma al realizado el domingo, cuando fueron llevados 326 presos desde Devoto hasta el nuevo penal bonaerense.

Cómo identifican y controlan a los internos durante el recorrido

Como parte del protocolo de seguridad, los detenidos llevan pulseras con códigos QR que permiten registrar sus movimientos desde la salida de Villa Devoto hasta su ingreso a Marcos Paz. El sistema busca garantizar la trazabilidad de cada interno durante las distintas etapas del traslado.

El personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF), identificado con chalecos, está a cargo de los controles y del abordaje de los presos a los vehículos. El procedimiento también contempla la intervención de móviles de distintas fuerzas federales, que participan de la custodia y del despliegue en los accesos.

Antes de concretar cada traslado, se realizan evaluaciones individuales de los detenidos. El proceso contempla el análisis de sus perfiles criminológicos, la clasificación según el nivel de peligrosidad y los delitos por los que están detenidos, además de una evaluación médica inicial.

También se establecieron medidas preventivas para reducir riesgos durante el trayecto, con mecanismos de alerta temprana, intercambio de información entre las fuerzas y protocolos para responder ante posibles incidentes.

Las fuerzas que participan del operativo

Para coordinar el procedimiento se conformó un Comando Unificado integrado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La intervención conjunta busca organizar los traslados y mantener la coordinación entre los organismos responsables de la custodia de los internos.

El traslado de los detenidos se enmarca en el convenio firmado entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, que establece la desocupación definitiva del complejo penitenciario de Devoto.

La medida responde a un reclamo histórico de los vecinos de la zona, que desde hace años piden que la cárcel deje de funcionar en ese sector de la ciudad.

Con el avance de los operativos, las autoridades buscan concretar el traslado progresivo de la población penitenciaria hacia el establecimiento de máxima seguridad de Marcos Paz.

En pocas palabras

  • Segundo traslado de presos: El Gobierno inició la segunda etapa de traslado de reclusos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz, con alta seguridad.
  • Control con códigos QR: Los internos son identificados con pulseras y códigos QR para un seguimiento detallado durante el operativo.
  • Desocupación de Devoto: El procedimiento se enmarca en el convenio para el cierre definitivo de la cárcel porteña, respondiendo a un reclamo vecinal.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Devoto Cárcel Noticias A24 Marcos Paz
Notas relacionadas
El Gobierno reveló los detalles del operativo de traslado de 1.500 presos de Devoto a Marcos Paz
Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: así fue el primer operativo para cerrar la cárcel porteña
Adiós a la cárcel de Devoto: cómo será el operativo para trasladar a los presos a Marcos Paz

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar