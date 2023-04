El kirchnerismo cree que sin Cristina pueden quedarse afuera del balotaje e insiste en el operativo clamor

Según la mayoría de las encuestas que maneja el Gobierno, hoy hay un escenario dividido en tres partes casi iguales, rondando el 25 % para el Frente de Todos, otro 25% para Juntos por el Cambio y entre el 20 y el 21 % para los libertarios de Javier Milei.

Desde el kirchnerismo más duro, con aval de la vicepresidenta, sostienen que una competencia de dos o tres fórmulas presidenciales débiles, compitiendo en las PASO sería catastrófica. Y en un escenario de profundización de la crisis económica, dejaría al Frente de Todos afuera del balotaje.

Por eso, al menos desde un sector del espacio, siguen apostando a la candidatura de Cristina Kirchner para cambiar ese escenario de fragmentación en tercios, y llevarlo a uno de extrema polarización ideológica, donde imaginan a Cristina Kirchner compitiendo en un balotaje contra Patricia Bullrich o Javier Milei.

Sigue el operativo clamor, pero Cristina Kirchner mantiene la incógnita

cristina-kirchner-recoleta-g20220826-1408437.jpg El operativo clamor por Cristina Kirchner presidenta comenzó meses antes de la sentencia (Foto: Télam).

El kirchnerismo convoca para este jueves a la tarde a una marcha contra la Corte Suprema de Justicia en Tribunales como parte del operativo clamor, porque imaginan un escenario electoral catastrófico si Cristina no fuera la candidata presidencial. Desde el sector que comanda Andrés Cuervo Larroque y otra agrupaciones ultrak, creen que en el actual escenario político, sin otro candidato fuerte habrá balotaje entre los extremistas de derecha Bullrich y Milei, y el Frente de Todos quedaría relegado al tercer lugar.

Por eso dicen que la Vice habilita el operativo clamor y no descarta una candidatura (a presidenta o senadora), mientras espera un milagro económico de Sergio Massa, a quien ve como posible candidato de consenso (acompañado por el ministro del Interior y dirigente camporista, Wado De Pedro como vice) si logra estabilizar la inflación y la crisis monetaria.

"Hoy nuestro candidato es Cristina o Wado" dicen las mismas usinas kirchneristas, y agregan que el resto de los candidatos no supera el 10% de intención de voto.

Creen que una fórmula Massa-De Pedro podría imponerse en las PASO, pero le costará mucho entrar al balotaje frente al clima de hartazgo social por la crisis económica, que eleva la intención de voto de los opositores más duros contra el gobierno.

La hipótesis de Alberto Fernández: ir a las PASO con dos o tres fórmulas y el que pierde, acompaña

Mesa electoral del Frente de Todos. Alberto Fernández, Sergio Massa, Wado De Pedro y Cecilia Moreau en la primera reunión en la sede del PJ nacional. Foto PJ nacional..jfif

Desde el entorno más cercano al presidente Alberto Fernández, sostienen una hipótesis casi diametralmente opuesta al kirchenrismo duro, con atisbos de optimismo basado en la tradición peronista.

En los despachos de Balcarce 50 confían en que unidos todos los sectores con gobernadores e intendentes apoyando la fórmula ganadora en las PASO, el PJ mantiene un piso de entre el 30 al 32% a nivel nacional para la elección general.

Una alta fuente de la Casa Rosada aseguró a A24.com que se mantiene el plan: "va a haber PASO, con dos o tres fórmulas presidenciales y Cristina no se va a postular", asegura.

Mientras tanto, volvió a dejar abierta la decisión sobre la reelección de Alberto Fernández: "El presidente todavía no decidió si va a la reelección o no. No descarta apoyar al embajador Daniel Scioli".

Tampoco hay fecha del Consejo del PJ para definir estrategia electoral, admitió la misma fuente, mientras este miércoles Fernández se mostraba en "modo de campaña" en otro acto junto a gobernadores, esta vez con Gerardo Zamora, en Santiago del Estero.

Para la Casa Rosada, hoy el escenario electoral es el siguiente:

El FdT va a las PASO. Aunque ningún candidato hoy mide más de 10 puntos, todo el peronismo va a ir unido detrás de esa fórmula ganadora. En la elección general sumará entre 30 y 32 puntos de piso.

La idea es que con ese acompañamiento, el candidato que gana en las primarias, entra al balotaje.

La pelea por ver quién entra segundo y quién queda afuera del balotaje, va a estar entre los candidatos que ganen de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta) y la fuerza política de Milei.

El kirchnerismo se moviliza a Tribunales en apoyo a Cristina: "Democracia o mafia"

https://twitter.com/la_campora/status/1645761166201815041 A 7 años de la movilización popular a Comodoro Py, este jueves movilizamos contra la proscripción y la corporación judicial.



TODXS A TRIBUNALES

13 de abril, 16hs. pic.twitter.com/0FwbRyGLlB — La Cámpora (@la_campora) April 11, 2023

Bajo el lema "Democracia o mafia judicial" organizaciones kirchneristas convocaron para este jueves a las 16 a una marcha a Tribunales para reclamar la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de lo que llamaron operativo clamor en apoyo a Cristina Kirchner y en rechazo de la condena en la causa vialidad.

La movilización parte desde las 16 movilizan en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños de Talcahuano al 500, donde se reúne la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los principales convocantes es el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque. Pero también estará en la marcha Wado de Pedro, hasta ahora ausente en este tipo de convocatorias. Un dato: vuelve antes de Catamarca y va a a estar en la marcha al lado de Axel Kicillof.

La fecha elegida es para recordar "el 13 de abril de 2016", cuando se ordenó la declaración indagatoria de Cristina Fernández y ante la vigilia de miles de militantes en Comodoro Py "se evitó su detención, porque la iban a detener y a partir de allí empezar la proscripción", dijo Larroque.

No descartan un acto continuar el operativo clamor con un acto en respaldo a la candidatura de Cristina Kirchner para el 1 de mayo en la sede de un sindicato k y otro que impulsa Mario Secco para el 25 de mayo, fecha aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente.

Lo que hará Cristina, nadie lo sabe, pero esperan que la vicepresidenta defina en una de esas fechas, si va a ser o no candidata y en su defecto, designe a otro dirigente para ocupar ese lugar.