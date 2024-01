El plan "V" de Javier Milei: qué fondos les cortaría a las provincias y en qué puntos podría ceder

Según pudo saber A24.com de fuentes provinciales, el ministro del Interior, Guillermo Francos, les prometió a los gobernadores dialoguistas que se coparticipará íntegramente el impuesto PAIS, aunque en el entorno de Francos aseguran que nunca se comprometió a nada. Ese impuesto nunca fue coparticipable. Pero los mandatarios no confiaban que el presidente Milei convalidara el acuerdo.

Milei negó la versión de que Francos asumió un compromiso con los gobernadores

Tras aquella reunion de Francos con los mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Milei negó la versión del compromiso de Francos. La Oficina del Presidente emitió un posteo por la red X que negó ese plan.

“La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante”, era el texto. “No duró mucho la promesa de Francos”, dijo a A24.com un funcionario cercano al bloque de la UCR.

Tuit_presidente.png

“Nunca existió ese compromiso de coparticipar nada”, señalaron voceros de Francos. El ministro del Interior, a través de su oficina de prensa, distribuyó un comunicado con declaraciones propias: "Tuvimos una reunión muy positiva con los gobernadores. Nos expresaron voluntad de acuerdo. El Gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley".

Pero todas las fuentes de los gobernadores habían dejado trascender que Francos se había comprometido a coparticipar el impuesto PAIS como cualquier tributo: 56% para las provincias y 44% para la Nación.

Urgencia de Milei por mostrar gobernabilidad al FMI

De todos modos se atajaban en las provincias. “No sabemos si mañana el vocero presidencial Manuel Adorni dirá todo lo contrario que Francos. No confían demasiado en el poder de decisión de Francos con Milei”, señaló a A24.com un funcionario del bloque de la oposicion dialoguista conformada por el PRO, la UCR y Hacemos Consenso Federal.

No hizo falta la conferencia habitual de Adorni. La negativa llegó a través de la red X y del propio Francos. Con ese acuerdo de coparticipar el impuesto PAIS que se cobra por las importaciones o pagos de servicios al exterior las provincias se habían comprometido al apoyo en general para ley ómnibus recortada, ahora “ley combi”.

Milei necesita que la Cámara de Diputados apruebe este mismo miércoles la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Recuperación Argentina porque ese día se reunirá el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar el caso argentino y el Presidente necesita obtener una señal de gobernabilidad: que sus políticas tienen aval opositor.

Los aviones que podrían hacer estrellar al swap chino

“Milei necesita demostrar que puede avanzar con las leyes en el Congreso”, confió una fuente libertaria. El FMI puede destrabar un desembolso de 4700 millones de dólares que le servirían a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, para fortalecer las reservas y generar más confianza.

El contexto es complejo. La República Popular China podría exigir el reintegro del swap utilizado por el gobierno de Alberto Fernández para pagar vencimientos del FMI a fines del año último, porque Milei acordó con Dinamarca, con aval de los Estados Unidos, comprarle 24 aviones a F-16, en detrimento de una vieja oferta de China por aviones similares. Ese préstamo puente equivale a 5000 millones de dólares.

Pero antes del acuerdo entre Francos y los gobernadores más dialoguistas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había sido duro con las provincias. “Claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias”, dijo. “Este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero. Un compromiso que es absolutamente irrenunciable. Es nuestro Norte y no lo vamos a modificar”, subrayó.

adorni (3).jpg "Este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero. Un compromiso que es absolutamente irrenunciable", señaló Adorni.

Las transferencias que Milei podría cortarle a las provincias

Fuentes cercanas a Milei aseguraron a A24.com que el Presidente tiene en la mira a las transferencias discrecionales, que se dividen entre seis:

El fondo de incentivo docente, que sirve para completar el salario de los docentes provinciales.

El fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, que se creó con los 2 puntos de coparticipación que Alberto Fernández le quitó a la Ciudad en 2020.

El programa de relaciones con provincias y desarrollo regional, los Aportes del Tesoro Nacional.

Las transferencias de la Anses a las cajas de jubilaciones provinciales.

La asistencia financiera a las provincias.

Las transferencias a CABA para financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.

Los gobernadores, en plan de paz y acuerdo, pero ya hay recortes

Los gobernadores querían acordar con Francos para poder avalar el apoyo al proyecto de ley y que Milei no los acuse a ellos de poner palos en la rueda. Eso sí, exigieron que Francos se trasladara al CFI y no ellos a la Casa Rosada. "Los gobernadores no quieren que Milei salga mañana a culparlos a todos. Quieren aprobar la ley", señalan en la oposición.

"El planteo será acompañar el objetivo del equilibrio fiscal, de la eficiencia en el uso de los recursos. Pero sería un error desfinanciar a la provincias o atacar la capacidad productiva del interior", señalaron a A24.com cerca de un mandatario opositor dialoguista que por la mañana trinaba por las amenazas de Adorni.

De todos modos, antes que el desenlace del desacuerdo por el impuesto PAIS, y ante el fracaso de la primera version de la ley ómnibus, el Banco Nacion suspendió los convenios por los cuales adelanta los fondos del Tesoro para el pago de haberes de universidades, organismos autárquicos y hospitales, hasta que el Tesoro le transfiera las partidas.

Los fondos van a pagar los salarios el primero de cada mes y el Tesoro le gira al Banco Nación días más tarde. “El pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia”, explicaron desde la Universidad Nacional de Rosario.

Esta resolución afectó a universidades nacionales como la del Arte (UNA), de San Juan (UNSJ), de San Luis (UNSL), el Hospital Posadas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros. El miércoles próximo, el Banco Central sacará una resolución que prohíbe a todos los bancos de las provincias dar adelantos con giros al descubierto a las provincias para pagar los sueldos provinciales.

Macri quiere influir más en el Gobierno y Scioli podría desembarcar

En medio de todo esto, Milei está siendo sometido a tironeos políticos. Desde el PRO aseguran que el intento del expresidente Mauricio Macri de regresar a la presidencia del partido, algo muy probable, implica mayor intención de influir sobre el gobierno libertario. Eso se contradice con otros movimientos.

En las oficinas cercanas a Milei aseguran que el ex gobernador bonaerense y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, está a punto de desembarcar en el gabinete libertario como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, una secretaría de Estado que aún está vacante en la órbita de Francos. Sería incompatible con el macrismo. Francos y Scioli se reunieron a solas en la Casa Rosada el viernes último y la conversación se mantuvo en un fuerte hermetismo.

Cada vez con mayor nitidez, se notan las contradicciones partidarias en el Gobierno. Scioli consolidaría una tendencia de Milei a nombrar funcionarios del peronismo y del ex ministro de Economía, Sergio Massa. Esa inclinación de Milei es una abierta contradicción con su electorado, manifiestamente antikirchnerista.

Javier Milei recibió a Daniel Scioli en Casa Rosada En las oficinas cercanas a Milei aseguran que el Daniel Scioli está a punto de desembarcar en el gabinete (Foto: Télam).

Los cargos, para el peronismo; los votos, de la oposición dialoguista

Pero curiosamente, Milei se sustenta políticamente sobre los eventuales votos en Diputados del PRO, de la UCR y de Hacemos Consenso Federal, lo cual tarde o temprano traerá reclamos de este sector de tener mayor representación en el Gobierno. En cambio, el peronismo rechazará a pleno la ley ómnibus pero aporta funcionarios al Estado.

Por ahora, la sesión del miércoles está convocada, pero no confirmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que comenzó a estar en observación de la Casa Rosada por su escasa capacidad de negociación con los bloques opositores dialoguistas. Menem tuvo este lunes una reunion con los jefes de bloques del PRO, Cristian Ritondo; de la UCR, Rodrígo de Loredo; y de Hacemos Consenso Federal, Miguel Pichetto.

La reunión no terminó en ningún acuerdo. Pichetto le recriminó fuertemente a Menem la reunión la semana pasada en un departamento de Recoleta perteneciente a Tomas “Tomy” Figueroa, donde el asesor presidencial sin cargo Federico Sturzenegger pretendía negociar la ley ómnibus con los bloques de la oposición dialoguista.

Menem le contestó que él no manejó el tema y deslindó en Francos la iniciativa. En aquella reunión de la semana última en Recoleta estaba el diputado pichettista Oscar Agost Carreño, que informó a Pichetto la presencia de Sturzenegger y el jefe del bloque le dijo: “Retirate de allí ya mismo, con ese hombre no negociamos nada, no es funcionario”.

En la reunion estaban los jefes de bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago; del PRO, Cristian Ritondo; y de la UCR, Rodrigo De Loredo, entre otros. Todos terminaron tomando un café en el bar La Biela, frente al edificio.

La oposición pide eliminar privatizaciones y Milei negocia otros puntos

En la reunion de Menem con Pichetto, Ritondo y De Loredo se habló de la coparticipación del impuesto al cheque y de eliminar empresas públicas de la lista de privatizaciones que aún mantiene el dictamen de 389 artículos. Menem dijo que tenía que consultar todo con el asesor Santiago Caputo, el nuevo negociador de Milei.

Por ahora, se bajaron de once a siete las facultades delegadas al Presidente: se eliminarán las delegaciones de facultades sanitaria, previsionales, fiscal, y de seguridad y defensa. se eliminó la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro y se quitaron todas las reformas del sistema electoral.

Se suprimió además la privatización del Banco Nacion, YPF y Arsat y se dejó a discutir las demas ventas de empresas. La oposición exige que cada una se discuta por ley. También se suspendió la eliminación del régimen previsional, la suba de retenciones, la restitución del impuesto a las ganancias, el juicio por jurados, el traspaso de la Justicia y la inclusión de la toga y el martillo para jueces.

Los artículos negociables para Milei

En el bloque libertario manejan un borrador que señala en amarillo los puntos de la ley que estarían dispuestos a negociar en el recinto en la sesión: la modificación de impuestos internos, la eliminación del régimen de pesca, la reducción de los biocombustibles en las naftas, el régimen de transición energética, los divorcios no contenciosos, y los contratos de franquicias, suministro y concesiones.

El resto de las desregulaciones y la declaración de la emergencia pública no son negociables. Como tampoco la reorganización administrativa, el resto de las privatizaciones, el control interno de la administración, y otras reformas como la eliminación de la facultad de querellar de la Oficina Anticorrupción. Todavía no hay acuerdo por la ley ómnibus, más allá de la intención de ambas partes. Muchos artículos quedarían a debatir a suerte y verdad en el recinto y ganará el que más votos pueda tener.