El ranking en obra pública que enciende la disputa en los municipios del conurbano

Un ranking sobre la distribución de la obra pública en los municipios de la provincia de Buenos Aires volvió a exponer las diferencias entre el gobernador de ese territorio, Axel Kicillof, y los sectores cercanos al kirchnerismo. Mientras que desde un sector señalan una "discriminación con respecto a la distribución de los recursos", del otro lado explican que hay "obras que se imputan" a un territorio pero que "impactan en varios".
El ranking en poder de algunos jefes comunales del conurbano, al que A24.com tuvo acceso, detalla los gastos de realizados por el Ministerio de Infraestructura bonaerense en 2025 con la cantidad de dinero enviado por la Provincia a cada municipio de acuerdo a la cantidad de habitantes.
Los diez municipios que figuran con más habitantes de acuerdo al Censo de 2022 son La Matanza, con 1.841.247; La Plata, con 768.470; Lomas de Zamora, con 690.323; Gral. Pueyrredón, con 667.082; Quilmes, con 633.391; Almirante Brown, con 584.827; Merlo, con 584.827; Moreno, con 584.827; Florencio Varela, con 496.433; Lanús, con 461.267.
Sin embargo, de un total de 110 municipios y en el relación a lo percibido de acuerdo a cantidad de habitantes, La Matanza está en el puesto 94; La Plata en el 28; Lomas de Zamora 80; Gral. Pueyrredón, 66; Quilmes, 77; Almirante Brown, 67; Merlo, 101; Moreno, 75; Varela, 52; y Lanús en el último lugar.
Consultados por estos datos, desde el kirchnerismo plantearon que "el ranking de población indica que Quilmes está en el quinto lugar, y Lanús en el décimo y en el ranking de obras de Kicillof, Bianco y Katopodis, Quilmes está 77 y Lanús 110". "Claramente hay una discriminación con respecto a los recursos", cuestionaron.
También adviertieron que La Plata, ciudad gobernada por Julio Alak -cercano a Kicillof- y que viene segunda en cantidad de población, recibió $768.470 durante 2025. Ese dato, contrasta con los $4.592 que recibió Quilmes por ciudadano, con 135.079 menos habitantes que la capital bonaerense.
Es más llamativo aún el dato de Lanús que se le asignó una cifra de $751.790, y que por habitante, implica que recibió $2 per cápita.
El ranking de los diez municipios con menos recursos asignados per cápita lo completan además Azul, Tornquist, Presidente Perón, Chacabuco, Saladillo, Ituzaingó, Punta Indio, 9 de Julio y Merlo.
La respuesta de La Plata
Fuentes de la cartera bonaerense de Infraestructura afirmaron que el ranking no fue realizado con información oficial de ese ministerio. No obstante, ante la consulta de este medio expresaron que "son varios los criterios de obras públicas que se utilizan" en la asignación de recursos, y descartaron que en la distribución usen únicamente el de cantidad habitantes. "Hay explicaciones de por qué una obra se asienta en un determinado lugar y no en otro, por qué se imputa a un municipio y no a otro", expresaron.
En esa línea, sostuvieron que hay "obras que se imputan a un municipio pero que en realidad son interjurisdiccionales e impactan en varios" como rutas, avenidas importantes, centrales o redes energéticas, universidades, plantas potabilizadoras o plantas depuradoras.
Como ejemplo, pusieron la ampliación de la Planta Potabilizadora que está en La Plata. "Es para esa ciudad, pero también para Berisso y Ensenada. Y así cientos de obras a lo largo de toda la provincia", objetaron y plantearon lo mismo para la concreción de tramos de rutas, que figuran destinadas a un municipio, pero cuyo recorrido atraviesa y conecta varias zonas. "Las mejoras en la Ruta Provincial 6, impactan en 12 municipios a la vez. Lo mismo con la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura), otro tanto", detallaron.
Lo mismo sostuvieron para las "obras hidráulicas del Luján, imputadas a Luján pero impactan en Suipacha, Mercedes, Luján y otros". Además, objetaron que en los datos "falta el devengamiento de varios organismos y empresas, créditos internacionales, convenios puntuales".
La polémica de Máximo Kirchner en plena campaña
La polémica por los fondos destinados en la provincia de Buenos Aires no es nueva. El propio Máximo Kirchner en plena campaña bonaerense había cuestionado el año pasado la distribución de recursos. "En un acto que hacía en la ciudad de La Plata me decían ‘Qué linda está la ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata“.