El ranking en obra pública que enciende la disputa en los municipios del conurbano

Consultados por estos datos, desde el kirchnerismo plantearon que "el ranking de población indica que Quilmes está en el quinto lugar, y Lanús en el décimo y en el ranking de obras de Kicillof, Bianco y Katopodis, Quilmes está 77 y Lanús 110". "Claramente hay una discriminación con respecto a los recursos", cuestionaron.

También adviertieron que La Plata, ciudad gobernada por Julio Alak -cercano a Kicillof- y que viene segunda en cantidad de población, recibió $768.470 durante 2025. Ese dato, contrasta con los $4.592 que recibió Quilmes por ciudadano, con 135.079 menos habitantes que la capital bonaerense.

Es más llamativo aún el dato de Lanús que se le asignó una cifra de $751.790, y que por habitante, implica que recibió $2 per cápita.

El ranking de los diez municipios con menos recursos asignados per cápita lo completan además Azul, Tornquist, Presidente Perón, Chacabuco, Saladillo, Ituzaingó, Punta Indio, 9 de Julio y Merlo.

La respuesta de La Plata

Fuentes de la cartera bonaerense de Infraestructura afirmaron que el ranking no fue realizado con información oficial de ese ministerio. No obstante, ante la consulta de este medio expresaron que "son varios los criterios de obras públicas que se utilizan" en la asignación de recursos, y descartaron que en la distribución usen únicamente el de cantidad habitantes. "Hay explicaciones de por qué una obra se asienta en un determinado lugar y no en otro, por qué se imputa a un municipio y no a otro", expresaron.

gabriel-katopodis.webp Katopodis, a días de la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner: "Va a ser un punto de inflexión para el país" (Foto: Telam).

En esa línea, sostuvieron que hay "obras que se imputan a un municipio pero que en realidad son interjurisdiccionales e impactan en varios" como rutas, avenidas importantes, centrales o redes energéticas, universidades, plantas potabilizadoras o plantas depuradoras.

Como ejemplo, pusieron la ampliación de la Planta Potabilizadora que está en La Plata. "Es para esa ciudad, pero también para Berisso y Ensenada. Y así cientos de obras a lo largo de toda la provincia", objetaron y plantearon lo mismo para la concreción de tramos de rutas, que figuran destinadas a un municipio, pero cuyo recorrido atraviesa y conecta varias zonas. "Las mejoras en la Ruta Provincial 6, impactan en 12 municipios a la vez. Lo mismo con la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura), otro tanto", detallaron.

Lo mismo sostuvieron para las "obras hidráulicas del Luján, imputadas a Luján pero impactan en Suipacha, Mercedes, Luján y otros". Además, objetaron que en los datos "falta el devengamiento de varios organismos y empresas, créditos internacionales, convenios puntuales".

La polémica de Máximo Kirchner en plena campaña

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La polémica por los fondos destinados en la provincia de Buenos Aires no es nueva. El propio Máximo Kirchner en plena campaña bonaerense había cuestionado el año pasado la distribución de recursos. "En un acto que hacía en la ciudad de La Plata me decían ‘Qué linda está la ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata“.