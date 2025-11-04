Suspendieron el juicio penal de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa: los detalles

Por último, el conductor agregó que aún queda una instancia clave: "Se espera que los jueces de la Cámara de Apelaciones se expidan por este último tema, que es lo que pide la defensa de Lizy".

¿Qué había dicho Lizy Tagliani sobre el fallo en contra de Viviana Canosa?

Lizy Tagliani se pronunció sobre el fallo judicial que dejó sin efecto las acusaciones impulsadas por Viviana Canosa en una causa que involucraba a varias figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Marley, Damián Betular, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci y la propia Lizy.

Fue Vernaci quien, el pasado 15 de octubre, dio a conocer que ni ella ni sus colegas fueron imputados. “Salió el fallo, ningún tipo de imputación a nadie, todo lo que habló y nos llenó de mier… nadie está involucrado y no se presenta ningún papel, ninguna víctima”, expresó con contundencia la locutora.

Más tarde, Lizy participó de una entrevista con el equipo de A la Tarde (América TV), donde aseguró que buscará una compensación legal por el daño que sufrió y por cómo se vio afectada su reputación. “Estoy esperando mi momento, que el 10 de noviembre en los Tribunales de Lomas de Zamora para el juicio por calumnias e injurias”, explicó.

En ese contexto, la humorista detalló que si bien Lucas Bertero también está mencionado en el expediente, el foco principal está puesto en Canosa: “En principio es con Viviana Canosa porque Lucas Bertero creo que apeló y por los tiempos de proceso creo que no va a llegar al juicio, y si no está se iniciará otro juicio, con otro juez”.

Tagliani, además, reafirmó su postura frente a las acusaciones que circularon en su contra: “Siempre estuve firme y segura porque nada de lo que dijeron pasó ni de casualidad. No tengo el culo sucio, no sospecho, no digo ‘uy, hace 20 años no sé si en un boliche…’, no. Nunca me gustaron los jóvenes, tampoco nunca robé”.