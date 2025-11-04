Suspendieron el juicio penal de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa: los detalles

Este martes, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito informó que se suspendió el juicio penal de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa por calumnias e injurias.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En LAM, Ángel de Brito informó que el juicio penal de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa fue suspendido.
Este martes, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito informó que se suspendió el juicio penal de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa por calumnias e injurias.
"Acaban de suspender el juicio penal de Lizy contra Viviana por calumnias e injurias. ¿Por qué? Porque Canosa decidió pagar las multas para evitar el juicio. O sea, para evitar el proceso judicial", explicó el conductor en vivo.
Sin embargo, la batalla judicial podría continuar. De Brito detalló que los abogados de Tagliani no se quedarán de brazos cruzados: "Ahora la defensa de Tagliani va a presentar recurso de apelación para que se realice el debate oral igualmente y que Canosa también se retracte públicamente".
"Era lo primero que quería Lizy", enfatizó Ángel, aunque no tardó en lanzar una de sus clásicas frases filosas: "Lizy, esperá sentada, no recuerdo a Viviana retractándose de nada".
Por último, el conductor agregó que aún queda una instancia clave: "Se espera que los jueces de la Cámara de Apelaciones se expidan por este último tema, que es lo que pide la defensa de Lizy".
Lizy Tagliani se pronunció sobre el fallo judicial que dejó sin efecto las acusaciones impulsadas por Viviana Canosa en una causa que involucraba a varias figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Marley, Damián Betular, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci y la propia Lizy.
Fue Vernaci quien, el pasado 15 de octubre, dio a conocer que ni ella ni sus colegas fueron imputados. “Salió el fallo, ningún tipo de imputación a nadie, todo lo que habló y nos llenó de mier… nadie está involucrado y no se presenta ningún papel, ninguna víctima”, expresó con contundencia la locutora.
Más tarde, Lizy participó de una entrevista con el equipo de A la Tarde (América TV), donde aseguró que buscará una compensación legal por el daño que sufrió y por cómo se vio afectada su reputación. “Estoy esperando mi momento, que el 10 de noviembre en los Tribunales de Lomas de Zamora para el juicio por calumnias e injurias”, explicó.
En ese contexto, la humorista detalló que si bien Lucas Bertero también está mencionado en el expediente, el foco principal está puesto en Canosa: “En principio es con Viviana Canosa porque Lucas Bertero creo que apeló y por los tiempos de proceso creo que no va a llegar al juicio, y si no está se iniciará otro juicio, con otro juez”.
Tagliani, además, reafirmó su postura frente a las acusaciones que circularon en su contra: “Siempre estuve firme y segura porque nada de lo que dijeron pasó ni de casualidad. No tengo el culo sucio, no sospecho, no digo ‘uy, hace 20 años no sé si en un boliche…’, no. Nunca me gustaron los jóvenes, tampoco nunca robé”.