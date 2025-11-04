La insólita frase que la Policía le habría dicho a Morena Rial antes de detenerla y que la dejó perpleja
Morena Rial fue sorprendida y detenida en su domicilio en el mes de septiembre, en un operativo que tomó a todos por sorpresa. La joven no esperaba la visita de la Policía, y mucho menos la forma en que los agentes se presentaron en su casa.
Morena Rial continúa detenida en el penal de Magdalena luego de que la Justicia, en los últimos días, desestimara el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa y le dictara la prisión preventiva.
En paralelo, comienzan a conocerse detalles desconocidos —y hasta insólitos— sobre cómo se llevó a cabo su detención, algo muy propio de nuestro país, donde muchas veces la realidad supera la ficción. El youtuber Matías Bottero lo reveló en una charla con El Ejército de LAM (Bondi Live).
"Cuando la Policía fue a buscar a More para meterla presa, el cana le dijo: 'Che, venimos de parte de Matías Bottero', y se cagaron de risa. Ella se quedó dura, lo llama al abogado y le dice: 'Boludo, me dijeron que vinieron de parte de Matías Bottero'. El abogado le respondió que eso era imposible, que la causa ya había caducado", explicó Matías, jurando que así había sido la conversación.
Además, reveló cómo fue el momento exacto en que quedó detenida y la broma de los oficiales que terminó creyéndose: "Cuando bajó, se dio cuenta de que la estaban boludeando y la esposaron. Me lo contó Alejandro Cipolla. Yo me cago de risa, es todo bizarro".
Cómo son las horas de Morena Rial detenida
Morena Rial no atraviesa un buen momento. La hija de Jorge Rial continúa detenida en la cárcel de Magdalena, donde permanece a la espera de novedades judiciales que le permitan recuperar la libertad y reencontrarse con su hijo, Amadeo.
Según trascendió, atraviesa días de profunda angustia y ansiedad, ya que su mayor deseo es poder volver a ver a su pequeño, quien está al cuidado de su hermana, Rocío. Su entorno más cercano asegura que la joven intenta mantenerse fuerte, aunque la distancia y la incertidumbre sobre su situación procesal la afectan emocionalmente.
Mientras tanto, su equipo legal trabaja contrarreloj en la presentación de un nuevo pedido ante la Justicia, con el objetivo de lograr su excarcelación o una medida alternativa. La causa continúa en investigación y todavía no hay una fecha definida para una resolución. Sin embargo, según trascendió en los últimos días, la defensa presentó una apelación, por lo que ahora deberán aguardar entre 15 y 30 días para conocer la decisión final.