La insólita frase que la Policía le habría dicho a Morena Rial antes de detenerla y que la dejó perpleja

Cómo son las horas de Morena Rial detenida

Morena Rial no atraviesa un buen momento. La hija de Jorge Rial continúa detenida en la cárcel de Magdalena, donde permanece a la espera de novedades judiciales que le permitan recuperar la libertad y reencontrarse con su hijo, Amadeo.

Según trascendió, atraviesa días de profunda angustia y ansiedad, ya que su mayor deseo es poder volver a ver a su pequeño, quien está al cuidado de su hermana, Rocío. Su entorno más cercano asegura que la joven intenta mantenerse fuerte, aunque la distancia y la incertidumbre sobre su situación procesal la afectan emocionalmente.

Mientras tanto, su equipo legal trabaja contrarreloj en la presentación de un nuevo pedido ante la Justicia, con el objetivo de lograr su excarcelación o una medida alternativa. La causa continúa en investigación y todavía no hay una fecha definida para una resolución. Sin embargo, según trascendió en los últimos días, la defensa presentó una apelación, por lo que ahora deberán aguardar entre 15 y 30 días para conocer la decisión final.