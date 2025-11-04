"Yo también": la declaración de amor de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó con un beso en vivo
Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron un tierno momento al aire en Luzu TV que generó la euforia del público presente en el estudio y también en las redes sociales. ¿Confirman el romance?
Luego de su mediática separación de Rusherking, Ángela Torres tuvo un inesperado acercamiento con Marcos Giles, uno de los integrantes del equipo de Luzu TV.
El encuentro entre ambos no pasó desapercibido: la complicidad que mostraron en cámara desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los fanáticos rápidamente comenzaron a “shippearlos”. Muchos expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de que entre ellos nazca algo más que una amistad, principalmente, por su buen sentido del humor y el contenido que generan.
A meses de que todo comenzara, parece que ya tuvieron varios encuentros a solas para conocerse mejor y ver cómo evoluciona el vínculo. Lo que está claro es que algo hay entre ellos, y lo dejaron en evidencia cuando, en Nadie Dice Nada, participaron de un juego propuesto por Nico Occhiato en el que debían responder si “pasarían el Día de los Enamorados juntos si fuera la semana que viene”.
Con una pizarra cada uno en mano, Ángela respondió que sí, y Marcos, sin saber su elección pero con absoluta confianza del vínculo que tienen no dudó en escribir un “yo también”.
La declaración que ambos hicieron desató una ola de gritos y aplausos en el estudio, donde todos celebraron el divertido y tierno momento. La complicidad entre la cantante y el influencer fue tan evidente que incluso los propios conductores y compañeros no pudieron evitar alentarlos en vivo.
Cómo terminó el vínculo entre Ángela Torres y Rusherking
La relación entre Rusherking y Ángela Torres fue tan sorpresiva como fugaz. El romance empezó en los primeros meses de 2024, luego de que ambos compartieran momentos juntos en el estudio de grabación y en distintos eventos del ambiente artístico.
Con el correr del tiempo, el vínculo se fue enfriando. Según trascendió, las diferencias en los estilos de vida fueron determinantes. Mientras el cantante estaba enfocado en sus proyectos musicales y giras, Ángela priorizó su carrera actoral y su participación en diversos programas.
Aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre el final, allegados a la pareja aseguraron que la separación se dio en buenos términos y sin conflictos. Sin embargo, esa versión pareció tambalear cuando ambos se refirieron al tema frente a las cámaras: Ángela mencionó que, tras la ruptura, atravesó una situación económica difícil, mientras que el ex de la China Suárez expresó su malestar por las declaraciones públicas de Torres.