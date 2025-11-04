"Yo también": la declaración de amor de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó con un beso en vivo

Embed

La declaración que ambos hicieron desató una ola de gritos y aplausos en el estudio, donde todos celebraron el divertido y tierno momento. La complicidad entre la cantante y el influencer fue tan evidente que incluso los propios conductores y compañeros no pudieron evitar alentarlos en vivo.

Cómo terminó el vínculo entre Ángela Torres y Rusherking

La relación entre Rusherking y Ángela Torres fue tan sorpresiva como fugaz. El romance empezó en los primeros meses de 2024, luego de que ambos compartieran momentos juntos en el estudio de grabación y en distintos eventos del ambiente artístico.

Con el correr del tiempo, el vínculo se fue enfriando. Según trascendió, las diferencias en los estilos de vida fueron determinantes. Mientras el cantante estaba enfocado en sus proyectos musicales y giras, Ángela priorizó su carrera actoral y su participación en diversos programas.

Aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre el final, allegados a la pareja aseguraron que la separación se dio en buenos términos y sin conflictos. Sin embargo, esa versión pareció tambalear cuando ambos se refirieron al tema frente a las cámaras: Ángela mencionó que, tras la ruptura, atravesó una situación económica difícil, mientras que el ex de la China Suárez expresó su malestar por las declaraciones públicas de Torres.