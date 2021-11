"Estamos esperando que la oposición se haga cargo", enfatizó Cerruti en declaraciones a El Destape radio y consideró que para el presidente Alberto Fernández "el documento de Cristina es un apoyo, pero la verdad que no lo necesita, porque son las cabezas principales de este gobierno y están trabajando juntos".

Desde la Casa Rosada niegan una "grieta en el oficialismo"

Cerruti.jpg

Cerruti relativizó los rumores de internas en el oficialismo en relación al plan económico plurianual que diseñan Alberto Fernández y Guzmán, que incluirá la renegociación de la deuda y un programa fiscal, y criticó "esa cosa de seguir buscando grietas en el oficialismo" y volvió a apuntar a la oposición de quien, advirtió, dependerá de su apoyo al plan del gobierno para que el organismo internacional firme un acuerdo.

"Públicamente todos estamos viendo que los que no saben para dónde van son los de la oposición", al referirse a los integrantes de la principal coalición opositora, sobre los que Cerruti señaló que "se juntaron por motivos absolutamente electorales".

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo destacó que "la vicepresidenta pregunta con muchísima claridad por qué le siguen pidiendo que se exprese" sobre el acuerdo con el FMI "cuando el acuerdo va a ir al Congreso a ser discutido", y, luego, contrastó esa decisión del actual Gobierno con la adoptada por la anterior gestión, de Cambiemos: "Mauricio Macri nos endeudó por 100 años y eso nunca pasó por el Congreso", señaló.

"Estamos esperando que la oposición, en lugar de correrse y no hacerse cargo, empiece a decir qué es lo que quiere. Decir cómo queremos financiar la deuda, cómo queremos reprogramarla y a qué tipo de acuerdo queremos llegar, es decir qué modelo de país queremos tener", insistió Cerruti.

La estrategia del oficialismo: "Todos apunten contra Macri"

Anibal Fernández entrevista.jpg

En la misma línea que bajó el sábado en su carta la Vicepresidenta, repitió este lunes la vocera de la Casa Rosada y se sumaron además el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el senador cristinista, Oscar Parrilli.

Parrilli particularmente salió a defender la postura de Cristina Kirchner de hacer cargo a toda la oposición y a la vez, desvincularse personalmente de las negociaciones que lleva adelante el presidente Alberto Fernández, quien dijo, "es el que tiene la lapicera".

"No es responsabilidad de Cristina lo que ocurra con el Fondo. En una sociedad donde muchos políticos se dedican a difamar y desacreditar, ella repasa hechos reales y concretos de los últimos años y los problemas reales que tiene la Argentina y quiénes tienen que darle solución", analizó el senador K.

Oscar Parrilli, senador de Frente de Todos (Foto: internet)

Parrilli acusó al macrismo de querer "esconder el fracaso de la toma de deuda con el FMI y lo que puede llegar a ser un fracaso en la negociación y quieren echarle la culpa a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). Se olvidan que, cuando dejaron el gobierno, habían entrado en default con los acreedores privados; no era un reperfilamiento", sostuvo Parrilli en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM La Patriada.

Aníbal Fernández criticó a Mauricio Macri por haber contraído la deuda con el FMI en el 2018: "Mauricio Macri representa a sus amigos y familiares, no a los argentinos. Es un impresentable. Y lo que dijo María Eugenia Vidal de conseguir crédito para pagar deuda es mentira, no les prestaba nadie a ellos al final que no sea el FMI. Dejaron a la Argentina con la soga al cuello como dijo Leandro Santoro", indicó el ministro de Seguridad a la señal C5N.