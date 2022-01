En medio de los cruces del Gobierno con la Corte, Wado De Pedro visitó a Milagro Sala y se refirió a la "Gestapo sindical"

"Hace unos días vimos cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la justicia para armar causas en PBA. En 2020 se filtró un audio de Baca, expresidente del TSJ de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno", dijo De Pedro en su cuenta oficial en Twitter.

El ministro del Interior posteó además una nota del diario Perfil publicada el 28 de enero de 2020 que remite a la filtración de audios presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, quien dijo que los audios "eran privados" y fueron "editados".

Diputados del PJ denunciaron la "falta de independencia de poderes" en dicha provincia y Sala dijo que lo que se hizo con ella fue "un laboratorio".

Las palabras del ministro del Interior remiten al presunto lawfare denunciado por la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -y varios de sus ex funcionarios- quien reiterói las denuncias sobre la "mesa judicial del macrismo" en su discurso el pasado 10 de diciembre ante una multitud en la Plaza de Mayo, acompañada por el presidente Alberto Fernández y los ex prsidentes de Brasil, Lula Da Silva y de Uruguay, José "Pepe" Mujica, como una práctica de golpes de estado blandos contra gobiernos de la región.

La aparición del Ministro del Interiorvisitando a Milagro Sala junto a la ministra de Mujeres y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, se produce semanas antes de la marcha convocada por otros sectores del ultrakirchnerismo como el ex piquereto Luis D'Elía prevista para el 1 de febrero, en reclamo de renuncia de los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia nacional.

"Estuve con Milagro Sala, que lleva 6 años detenida. Es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y qye garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno", dijo De Pedro en un segundo Tuit que acompaña con una foto con la dirigente social.

De Pedro señaló que estas garantías de derechos "es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática".