Escala el conflicto entre Milei y las provincias, y piden la intervención de la Corte Suprema

En la estrategia que había adelantado A24.com la semana pasada, la Casa Rosada busca dividir a los gobernadores para intimarlos a compartir el ajuste fiscal con fuertes recortes en el Estado en cada provincia. Pero los mandatarios amenazan con llevar el conflicto que consideran un avasallamiento a la coparticipación federal y a la misma Constitución nacional para defender sus autonomías, para que decida la Corte Suprema de Justicia.

Adorni también avanzó con críticas a gobernadores radicales como el de Jujuy, que se había plegado el fin de semana como el resto de los 23 mandatarios provinciales, con excepción del de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al documento de apoyo al gobernador Ignacio Torres, de Chubut.

Ministro del Interioir, Guillermo Francos, intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro y gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acordaron modificar la ley ómnibus el artículo que desregula la pesca. Foto A24.com..jpg

Desde la Casa Rosada salieron a replicar las críticas de los gobernadores por la quita de subsidios al Transporte y a la Educación, como al escándalo político que se generó por la retención de 13.500 millones de pesos de la coparticipación a Chubut, que en el entorno den. Milei volvieron a justificar al señalar que "no se hizo nada ilegal" y que fue una retención por una deuda que tenía la provincia con la Nación".

"Todo lo que es ley, la nación lo está transfiriendo, no veo qué pueda haber un debate jurídico, en todo caso lo único que se deja de transferir son cuestiones discrecionales que se habían anunciado y eso no es novedad para nadie. En este caso hubo ejecución de ese descuento que también correspondía, no hay nada que hayamos realizado fuera de la ley", dijo el vocero de Milei y retrucó a Torres y los gobernadores patagónicos: "amenazar con cortar el suministro de combustible o gas si es una extorsión".

En ese clima de confrontación política, el Gobierno de Chubut se presentó ante la Justicia Federal (la presentación lleva el número 1.168 y fue hecha ante el juzgado federal de Rawson 1 en lo civil y comercial) en reclamo de los más de 13 mil millones de pesos de deuda que tiene con el Estado nacional por los fondos de la coparticipación, y tras pedir una solución urgente, Torres anunció que también se presentará ante la Corte Suprema de Justicia por tener la competencia originaria cuando se trata de una demanda de un Estado contra otro como es el caso.

En la Casa Rosada descartan que el conflicto con gobernadores derive en una crisis de gobernabilidad

Adorni descartó que el enfrentamiento de Milei con los gobernadores pueda derivar en una inminente crisis de gobernabilidad, y que el gobierno termine aislado políticamente. Defendió a Milei y su decisión de retener parte de la coparticipación a Chubut, como la quita de fondos fiduciarios al transporte y a obras de infraestructura, un reclamo que ya hicieron varias provincias ante la Corte Suprema de Justicia y que podría derivar en un conflicto mayor si finalmente, los gobernadores patagónicos cumplen su advertencia al gobierno nacional de cortar la provisión de gas y petróleo si antes del miércoles el gobierno nacional no cumple con la ley que establecía los envíos de fondos retenidos.

"En virtud de seguir eliminando discrecionalidades el presidente y ministro de Economía, Luis Caputo han decidido bajar fondos del FISU, transparentar al Estado fondos que deben estar destinados a las personas más vulnerables, además se decidió eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal la provincia de Buenos Aires que el gobierno anterior había decidido de forma discrecional".

Adorni dijo que "el fondo que era destinado a pagar sueldos de la policía bonaerense en 2023 representaron 231 mil millones de pesos, esto acaba de dejar de existir", señaló tras criticar a los "gobernadores que quieren seguir solucionando sus problemas de cuentas a costa de todos los argentinos".

En tanto, Adorni evitó responder sobre la actitud del presidente Milei de replicar mensajes violentos en la red X contra opositores, como el caso puntual del gobernador de Chubut, "violado por otros funcionarios nacionales y tras asegurar no haberlo visto, justificó el uso de redes sociales que hace el presidente como parte de la "libertad de expresión".

La primera en salir a defender la decisión de potenciar el conflicto con los gobernadores y respaldar al ministro del Interior, Guillermo Francos en los entredichos con el gobernador de Chubut, fue la ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien en un comunicado del principal partido político aliado a Milei, cuestionó a los gobernadores de su mismo partido, que respaldaron a Torres.