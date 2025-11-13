Funcionarios del Gobierno celebraron el acuerdo comercial con EE. UU.: "Argentina será enorme"

De esta manera respaldó el pacto firmado entre ambos países, que busca ampliar las oportunidades comerciales y mejorar las condiciones de acceso a los mercados.

Amplio acuerdo comercial con los Estados Unidos: menos aranceles, más mercado, más libertad.



Dios bendiga a la República Argentina.



— Manuel Adorni (@madorni) November 13, 2025

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo publicó en X lo expresado por Quirno: "Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión".

Pablo Quirno: “Es el inicio de una etapa superior en la relación bilateral”

Tras conocerse la noticia, el canciller Pablo Quirno aseguró que el acuerdo “marca el inicio de una etapa superior en la relación bilateral”, orientada a incrementar inversiones productivas y expandir el comercio.

Según explicó, el entendimiento incluye:

Reducción de tarifas para sectores estratégicos

Mejoras en el acceso a mercados

Mecanismos para dar previsibilidad a los flujos de inversión provenientes de Estados Unidos

Quirno destacó que el resultado es fruto de meses de trabajo técnico y negociaciones entre equipos de la Cancillería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación. Agradeció, además, el “apoyo constante” del presidente Milei, clave —según dijo— para sostener la hoja de ruta y avanzar en un acuerdo que “devuelve a la Argentina al mundo con reglas claras y una agenda proinversión”.

HABEMUS ACUERDO CON EEUU.

— Javier Milei (@JMilei) November 14, 2025

Elogios a la contraparte estadounidense

El canciller también reconoció el trabajo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, por el profesionalismo y la coordinación que permitieron cerrar el acuerdo comercial.