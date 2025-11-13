En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Estados Unidos
Repercusiones

Funcionarios del Gobierno celebraron el acuerdo comercial con EE. UU.: "Argentina será enorme"

Desde Patricia Bullrich al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, festejaron la gestión de Pablo Quirno, quien también se expresó sobre las negociaciones con el país norteamericano.

Javier Milei posa con una sonrisa junto a los integrantes de su nuevo gabinete nacional. 

Varios integrantes del Gobierno celebraron el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina, anunciado este jueves por los presidentes Donald Trump y Javier Milei. Entre ellos se destacó la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien afirmó que el país será “enorme” a partir del nuevo marco de libre comercio.

“Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble. Argentina será enorme. Tremendo, Pablo Quirno”, escribió Bullrich en redes sociales, destacando el rol del canciller argentino en la negociación.

El entendimiento crea un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, orientado a fortalecer la relación económica bilateral, abrir mercados y fomentar la cooperación en sectores estratégicos.

Adorni también celebró el acuerdo: “Menos aranceles, más libertad”

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sumó a las reacciones con un mensaje en X: “Amplio acuerdo comercial con los Estados Unidos: menos aranceles, más mercado, más libertad. Dios bendiga a la República Argentina. Aleta”.

De esta manera respaldó el pacto firmado entre ambos países, que busca ampliar las oportunidades comerciales y mejorar las condiciones de acceso a los mercados.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo publicó en X lo expresado por Quirno: "Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión".

Pablo Quirno: “Es el inicio de una etapa superior en la relación bilateral”

Tras conocerse la noticia, el canciller Pablo Quirno aseguró que el acuerdo “marca el inicio de una etapa superior en la relación bilateral”, orientada a incrementar inversiones productivas y expandir el comercio.

Según explicó, el entendimiento incluye:

  • Reducción de tarifas para sectores estratégicos
  • Mejoras en el acceso a mercados
  • Mecanismos para dar previsibilidad a los flujos de inversión provenientes de Estados Unidos

Quirno destacó que el resultado es fruto de meses de trabajo técnico y negociaciones entre equipos de la Cancillería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación. Agradeció, además, el “apoyo constante” del presidente Milei, clave —según dijo— para sostener la hoja de ruta y avanzar en un acuerdo que “devuelve a la Argentina al mundo con reglas claras y una agenda proinversión”.

Elogios a la contraparte estadounidense

El canciller también reconoció el trabajo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, por el profesionalismo y la coordinación que permitieron cerrar el acuerdo comercial.

