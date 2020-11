Guzmán a la caza de apoyos: después de AEA, se juntó con el Consejo Agroindustrial, visita Toyota y le hace un guiño al Papa

Martín Guzmán con Kristalina Georgieva y el Papa Francisco. (Foto: Archivo Presidencia)

Después de la pública reunión con empresarios de IDEA, vino la hermética reunión con los influyentes directivos de AEA. Este miércoles se reunió con el Consejo Agroindustrial y el viernes le toca el turno a la empresa (industrial) Toyota. La visita a la planta de la empresa automotriz forma parte de las giras que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán para ir a la caza de apoyos de empresarios a cambio de las señales de estabilización de la economía, como dejar de emitir y bajar el déficit fiscal.

Según supo A24.com, Guzmán volverá a salir de su despacho ubicado a metros de la Casa Rosada, para visitar la planta de la fábrica automotriz que Toyota tiene en la localidad bonaerense de Zárate, para participar de otro anuncio de inversiones privadas.

Se da en el marco de la estrategia que despliega el Gobierno para intentar acercar posiciones con empresarios pidiendo apoyo para que formen parte del pacto económico y social: quieren que los acompañen en un acuerdo de precios y salarios, y que inviertan en producción. Por otro lado, las reuniones intentan desmentir que la Argentina a una "venezuelarización" y que todas las empresas importantes se estén yendo del país.

En la reunión estuvo presente el cura Rodrigo Zarazaga, de amplio trabajo social y estudios académicos sobre la pobreza en la Argentina y de mucha llegada al Papa Francisco. De esta manera, Guzmán hace un trabajo de pinzas con los empresarios exhibiendo sus múltiples apoyos.

Todo se da después de una semana seguida de emisión de bonos en dólares y cepo cambiario con el que el Ministerio de Economía y el Banco Central lograron bajar la brecha entre el dólar oficial y los paralelos blue y Contado con Liquidación de un 130 a un 100%.

A cambio, Guzmán prometió a los empresarios de AEA disminuir al mínimo el nivel de emisión de pesos y dejar de financiar al Tesoro con el Banco Central -el presupuesto de 2021 que envió al Congreso ya no contempla el pago de subsidios masivos a monotributistas y empresarios como el IFE y el ATP- y ahorrar esos $90.000 millones de pesos de gastos en otro tipo de planes sociales y de fomento del empleo y la producción.

Según admitieron a A24.com desde su entorno, Guzmán descartó ante los empresarios volver a pedir un préstamo o desembolso de dólares del FMI.

En una reunión de muy bajo perfil, que trascendió por los empresarios presentes, Guzmán aseguró en AEA que las medidas tomadas para contener la suba del dólar ya marcan "una tendencia para normalizar la economía y balancear lo fiscal".

Si bien sonaron rumores de un llamado al CEO de Clarín, Héctor Magneto, históricamente enfrentado a Cristina y Néstor Kirchner, desde la Casa Rosada por ahora lo desmintieron.

"Estas reuniones son importantes por lo simbólico y la necesidad de tener ordenado ese frente difícil. Que alguna influencia tiene a la hora de dar una mano para normalizar los mercados", admitieron cerca de Guzmán ante la consulta de A24.com sobre las reuniones cada vez más seguidas con empresarios.

Sin embargo, en el Gobierno califican como "una fake news -hasta que se demuestre lo contrario- la idea de pedir más plata o desembolsos al FMI".

La idea de Guzmán -según supo A24.com- es reprogramar vencimientos y no pedir plata fresca. El ministro aclara en voz baja que los 5000 millones de dólares que habían quedado pendientes del préstamo Stand By que le pidió Mauricio Macri al FMI en 2018 no se pedirán. Recuerdan la carta firmada por Guzmán y el titular del BCRA, Miguel Pesce meses atrás y enviada al FMI, en la que desisten de ese desembolso del préstamo.

La pregunta de todos los empresarios, cuando tienen a Guzmán frente a frente, es siempre la misma: ¿Cómo va a hacer para financiar el déficit fiscal en 2021? Y el ministro insiste: el plan económico está en el diseño del presupuesto 2021.

Acuerdo con la Iglesia como garante

Mientras, el presidente y los ministros siguen convocando a empresarios y gremios para sellar un acuerdo económico y social, como pidió Cristina en la polémica carta. A cambio, los empresarios piden descuentos impositivos. Guzmán ya prometió una ley de reforma impositiva -que se presentaría en 20 días-y otra para la industria en general.

Cada uno lo hace desde su lado, Alberto Fernández desde el diálogo político comenzó la semana pasada en un zoom con dirigentes de la oposición convocado por la Comisión Episcopal Argentina (CEA) y siguió este miércoles citando al papa Francisco y la "comunidad organizada" un concepto del peronismo que agrupa a gobernadores, intendentes, empresas, sindicatos, movimientos sociales y militantes.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, recibió este jueves en Casa Rosada al Gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, a quien le pidió apoyo de legisladores de la oposición para darle sanción definitiva al presupuesto 2021, una condición que Guzmán considera fundamental para cerrar el acuerdo con el Fondo.

Morales se mostró como un aliado: “El mejor camino fue el del Gobierno Nacional trabajando junto a las provincias. Con el área de Salud, con el presidente Alberto Fernández y con el ministro Ginés González García, hemos tenido una buena coordinación, de no ser por eso habríamos estado en una situación mucho más calamitosa” por la pandemia

Según informó la Casa Rosada, Morales dijo tener "muchas expectativas de que la economía va a estar muy bien el año que viene” y subrayó: “Nuestros legisladores acompañaron en general el presupuesto, que es la herramienta que todo gobierno necesita para gestionar, y particularmente en el 2021 donde hay que normalizar todos los sectores.”

Kulfas convoca desde las mesas de diálogo sectoriales.

La semana pasada lo hizo con empresarios de los sectores automotriz, textil, calzado y esta semana sumó a la industria metalmecánica para avanzar en acuerdos de salarios y precios, en un intento por evitar que la escalada del dólar paralelo termine consolidando una devaluación y se traslade a los precios en una inflación descontrolada.

El ministro de Desarrollo Productivo salió a desmentir con un informe que la mayoría de las empresas estén abandonando el país. En ese marco, Fernández y Guzmán asisten a los actos de anuncios de inversión de empresas.

En tanto, el gabinete económico con Cafiero y Guzmán a la cabeza, recibió el jueves en la Rosada al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

El Gobierno les prometió además a los productores agropecuarios, que antes de fin de año intentará que el Congreso apruebe un proyecto de ley para este sector agroindustrial que implique rebajas impositivas.

De la reunión participaron además la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca ; y el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Por el agro, fueron invitados el titular de CRA, Jorge Chemes, de la Mesa de Ganados y Carnes, Dardo Chiesa, el representante de la Asociación de la Cadena de Soja Argentina, Luis Zubizarreta, el titular de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, por la Asociación de Desarrollo de la Pesca, Patricia Calderón, el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos, Alfredo Paseyro, y el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins.

En tanto, varios sectores empresarios insisten en denunciar dificultades por el cepo y la devaluación, para conseguir insumos y advierten sobre un posible desabastecimiento.

Así lo hizo en un duro comunicado la Cámara que nuclea a las empresas alimenticias (COPAL) al reclamar al Gobierno que libere los controles del programa Precios Cuidados que dirige la secretaria de Comercio Interior, Paula Español y Matías Kulfas.