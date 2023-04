Interna en el Frente de Todos: gestos de "convivencia" y expectativa por un posible anuncio de Cristina Kirchner el 25 de mayo

Mientras desde el albertismo y el kirchnerismo reconocen los cortocircuitos políticos y se cruzan responsabilidades por el récord de pobreza e inflación, Alberto Fernández demora su decisión sobre si se postulará o no a la reelección.

De Pedro, Sergio Massa, Daniel Scioli y ahora también el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, suenan fuerte en la grilla de posibles precandidatos a sucederlo. De hecho, Rossi ya lo blanqueó en una entrevista este lunes: "En el caso de que el Presidente busque la reelección, yo voy a acompañar al Presidente, y, en el caso de que el Presidente decida no ser candidato, será otra la situación, que merecerá las evaluaciones correspondientes", dijo en declaraciones radiales.

Pero todo dependerá de la decisión que anuncie la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto convocado por el sector para el 25 de mayo en conmemoración del 20 aniversario de la asunción de Néstor Kirchner.

Nadie descarta ahora la posibilidad de que Cristina acepte ser la candidata para encabezar la fórmula presidencial. Algunos se animan a arriesgar la idea de completar la fórmula de Cristina presidenta, con el ministro de Economía, Sergio Massa, como vice.

Creen que sería una alternativa para cambiar el actual escenario electoral y llevar la elección hacia una polarización con el candidato que resulte ganador de Juntos por el Cambio. De esa manera, frenarían la caída libre del Frente de Todos frente al ascenso creciente del libertario Javier Milei.

El temor creciente en el oficialismo es que frente al agravamiento de la crisis económica, con el hartazgo de la clase media, Milei pueda relegar al oficialismo al tercer puesto en las PASO, y de repetirse en las generales de octubre, hasta quedar afuera de un eventual balotaje.

En ese marco, vuelve a tomar forma una eventual candidatura de Cristina y otro paso del denominado "operativo clamor" será este sábado 20 de abril con un nuevo plenario de la militancia kirchenrista convocado para las 10 hs en el microestadio de Ferro, bajo el lema: "Todos con Cristina".

Plenario de la Militancia en el Estadio de Ferro.jpg

A este nuevo acto de La Cámpora y movimientos afines asistirán los dirigentes porteños del kirchnerismo encabezados por Andrés "Cuervo" Larroque, Mariano Recalde y Wado De Pedro, entre otros. No está prevista la asistencia de Cristina.

Gestos de "convivencia" en la gestión, pero sigue la "frialdad"e entre albertismo y kirchnerismo

Alberto Fernández con ministro del Interior, Wado De Pedro y jefe de Gabinete, Agustín Rossi, durante un anuncio del plan de conectividad de Internet en la localidad de Benavidez..jpg

A tono con el discurso de campaña del Gobierno, aunque sigue sin definir si se postulará a la reelección, Alberto Fernández lanzó un guiño a tres de los posibles precandidatos presidenciales del oficialismo, en el acto este lunes.

Primero, destacó "el esfuerzo que está haciendo Sergio" en referencia al ministro de Economía, Massa en cuanto a la renegociación del acuerdo con el FMI. Alberto Fernández defendió la gestión del Frente de Todos desde 2019, aunque reconoció "problemas pendientes".

"Está claro que tenemos que seguir teniendo un programa económico que nos permita no frenar el desarrollo argentino, sino seguir con el crecimiento del empleo que Agustín (Rossi) nos marcaba recién, o encontrar esos casi 400 pueblos que Wado (De Pedro) detectó como pueblos que necesitaban el servicio de Internet, la TV digital", dijo el presidente en un gesto que tuvo por objetivo reeditar un pacto de "no agresión" con el kirchnerismo, de cara a la competencia en las PASO para dirimir la fórmula presidencial.

De Pedro asistió invitado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien desde que llegó al cargo, impuso la lógica de la convivencia entre albertismo y kirchnerismo duro. Aunque el presidente y la vice tengan el diálogo cortado, "las conversaciones se siguen dando de manera muy subterránea", graficó una alta fuente de la Casa Rosada a A24.com.

La polémica por la mesa chica del Frente de Todos

Mesa electoral del Frente de Todos. 5 horas de debate interno para definir la estrategia electoral. Foto PJ nacional..jfif

La principal polémica adentro del oficialismo durante todo el fin de semana fue la demora del presidente Alberto Fernández en convocar a la segunda edición de la mesa chica del Frente de Todos para definir la estrategia electoral. Finalmente, el presidente convocó para este viernes al Consejo del PJ nacional, que deberá a su vez convocar al Congreso del PJ para que vote la estrategia y el nombre de la alianza que llevará el PJ a las próximas elecciones. Ni siquiera -según pudo saber A24.com- está confirmado que el oficialismo se presente bajo el nombre del Frente de Todos.

Cerca del Presidente reconocieron a A24.com que "no hay nada definido, vamos a las PASO y habrá competencia entre varias fórmulas, el presidente decidirá si es o no candidato. Si él decide no ser candidato, dirá a quien apoya".

En esa lista de posibles candidatos albertistas, se ubican a Daniel Scioli y ahora también a Agustín Rossi, que recibió un fuerte guiño público del presidente en el mismo acto.

Cerca de Alberto Fernández insisten en que "es necesario hablar para acordar un código de convivencia en la campaña. Que no haya ataques a la gestión, que sea una campaña sin agresiones".

Wado De Pedro anticipó la estrategia del kirchnerismo

En una entrevista televisiva el domingo en la que dijo que ante la decisión de Alberto Fernández de no consensuar una fórmula, sino que busca competir en las PASO, el ministro del Interior y posible candidato presidencial del sector liderado por la vicepresidenta dijo que buscará "ofrecer a la sociedad una alternativa concreta y real al Gobierno que tenemos hoy".

Mesa electoral del Frente de Todos. Alberto Fernández, Sergio Massa, Wado De Pedro y Cecilia Moreau en la primera reunión en la sede del PJ nacional. Foto PJ nacional..jfif

"Nos parece muy bien, ya que el Presidente de la Nación, a su vez, es presidente del Partido Justicialista, tomó una decisión. Nos parece bien que en esas PASO se pueda discutir y se le pueda ofrecer a la sociedad otra forma de hacer las cosas, nos parece bien que se le pueda ofrecer a la sociedad una alternativa concreta y real al gobierno que tenemos hoy", dijo De Pedro luego de responsabilizar al presidente Alberto Fernández de tomar una decisión sin convocarlos, para que la fórmula se decida en las PASO.