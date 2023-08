Interna y pases de factura en el Gobierno por los dichos de Gabriela Cerruti

Ante la consulta de A24.com, fuentes cercanas a Cerruti y al presidente minimizaron la imputación judicial contra la portavoz, y pese a las críticas internas, el presidente decidió sostenerla en el cargo. Sin embargo, prefirieron cancelar la conferencia de prensa semanal de este jueves porque habló el propio presidente para anunciar el ingreso de Argentina al grupo de los BRICS.

Según pudo saber A24.com, Massa se quejó desde Washington por el terremoto mediático y político que generaron las declaraciones de Gabriela Cerruti, que provocaron denuncias por parte de allegados a Millei y imputación por el supuesto delito de "omisión de denuncia" e "incitación a la violencia" por haber denunciado públicamente sin presentar pruebas ante la justicia sobre sus acusaciones, como hubiera correspondido a una funcionaria con su rango de ministro.

Massa necesitaba mostrar a su regreso a Buenos Aires la capacidad de bajar la incertidumbre política y económica, con anuncios del acuerdo con el FMI y medidas para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos por la devaluación del 20% a la que lo obligó el acuerdo con el Fondo. Pero terminó hablando en conferencia de prensa desde Washington sobre los incidentes y ataques delictivos en manada contra comercios.

— @SergioMassa: "Creemos que la gente de trabajo que fue víctima de un delito tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y de protección". pic.twitter.com/KopUdHFNdi — Unión por la Patria (@unionxlapatria) August 24, 2023

De hecho, decidió esperar llegar este jueves a Buenos Aires para analizar posibles nuevas medidas para los afectados por los robos en banda.

Antes que Massa, otros funcionarios se despegaron públicamente de las declaraciones de Cerruti, como el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, quien dijo que de tener pruebas contra dirigentes políticos de la oposición, lo hubiera denunciado.

También el gobernador Axel Kicillof, y sus ministros de Seguridad, Sergio Berni, ya se habían distanciado de las acusaciones de la vocera presidencial: "Irresponsable" y "mal enfocado" consideraron las declaraciones de la vocera que ahora debe afrontar una imputación judicial y dar explicaciones.

Este jueves, Berni reveló que en los allanamientos policiales en Moreno por una causa de drogas, se encontraron con productos robados en comercios: "Esto fue organizado" dijo el ministro de Kicillof aunque tampoco habló de partidos políticos o candidatos específicos, sino que quien esté detrás "utilizó gente que comercializa droga" para generar un clima político de crisis en plena campaña electoral.

"Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer con estos hechos delictivos que poco tienen de espontáneos. Seguiremos investigando y pondremos a quien sea frente a la justicia", dijo un vocero de Kicillof consultado por A24.com.

Cerca de Kicillof evitaron opinar sobre los dichos de Cerruti y sobre cómo continuará la ministra portavoz del presidente, para evitar más conflictos con el ala más cercana al presidente Alberto Fernández.

Una nueva semana de tensión luego de las PASO

Gabriela Cerruti insistió en vincular cuentas de Milei con los robos organizados y sumó a Bullrich.jpg

Cerruti y Alberto quedaron solos en la estrategia de confrontación directa con Milei ubicando al libertario como el principal incitador de los ataques a comercios. Un mensaje del presidente buscó mostrar al gobierno como el garante de la paz social frente a los opositores. Milei comparó la situación actual con la crisis económica, política y social terminal de diciembre de 2001, que terminó en una crisis de representación y la caída del entonces gobierno de la Alianza y Fernando De La Rúa.

Desde un sector de la Casa Rosada, admitieron temor por la propia seguridad del presidente y la gobernabilidad en la transición hasta el 10 de diciembre, fecha en que termina su mandato el actual presidente. Quieren evitar que el Gobierno insista en fogonear las acusaciones políticas contra la oposición.

HOY en #Ahoradicen|"Soy la ministra de Comunicación, por lo tanto me refiero al clima que fueron generando desde el sábado en las redes y que ayer culminó @JMilei cuando no había pasado nada todavía, sólo grupos de whatsap incentivando, que había corridas en lugares puntuales" — Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 23, 2023

Fuentes del comando de campaña de Massa explicaron la postura del ministro candidato sobre "ola delictiva" contra comercios: "No vas a escuchar de nosotros decir qué grupo político está detrás"

Consideran que "Cerruti dijo algo muy mal enfocado" y "ahora ella tendrá que seguir el tema judicial que se le presentó, por eso, nosotros esperamos a ver que diga la justicia quién o quiénes están detrás de los hechos violentos", admitieron a A24.com.

Sobre cómo sigue la vocera presidencial, en el comando de campaña de UP donde cohabitan colaboradores dele massismo y del kirchnerismo cristinista, evitan opinar: "Hay que preguntarle al presidente. No es una vocera de campaña, no representa la campaña, es la vocera del presidente, y como tal, su opinión queda limitada a la opinión institucional del presidente", señalan.

Alberto Fernández habló de los ataques a comercios desde Neuquén, y pidio cuidar la paz social. Foto Presidencia.JPG

Consideran que lo peor que pueden hacer en el Gobierno es "especular diciendo nombres de responsables en época de elecciones" y aclaran: "Lo que sí decimos es que es raro y organizado, porque no hay condiciones económicas de necesidad para ese tipo de estallido social".

Siguiendo esa lógica, agregan: "si hubiera una crisis terminal, como dicen algunos, los incidentes serían sostenidos y hoy la situación sería incontrolable, pero cuando los gobiernos organizaron los operativos comandos de todas las fuerzas los robos fueron sofocados en menos de 24 horas en varias provincias".