Marianela Mirra contó la verdad de su casamiento con José Alperovich en medio de duros rumores de suspención

Y agregó: "La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más".

Cabe recordar que desde que se conoció de la relación entre los dos se generó una gran polémica luego de que en junio de 2024 el ex gobernador de Tucumán de 70 años fue condenado a 16 años por el abuso sexual de su sobrina y cumple con prisión domiciliaria.

En un mensaje a Gastón Trezeguet, Mirra confirmaba su casamiento con Alperovich: "Sí, me caso. Es un proyecto que se critica pero que existe y es parte de mi vida”.

En el mes de agosto en el programa A la Tarde (América Tv) se difundieron imágenes que muestran cómo es la vida de Alperovich durante su reclusión domiciliaria acompañado por Marianela Mirra.

El complejo residencial donde el ex funcionario cumple con su condena cuenta con comodidades de alto nivel, como pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y seguridad privada.

Noticia en desarrollo

Embed

Cómo es la relación entre Marianela Mirra y José Alperovich

La relación entre Marianela Mirra y José Alperovich lleva casi 20 años, aunque mantuvieron el vínculo en secreto durante mucho tiempo. Alperovich, exgobernador de Tucumán, fue condenado en 2024 a 16 años de prisión por abuso sexual agravado y ha estado cumpliendo condena inicialmente en la cárcel y luego en prisión domiciliaria.

Marianela Mirra confirmó públicamente su relación con Alperovich en 2025, defendiendo su vínculo y negando rumores malintencionados sobre ella.

Mirra expresó que está con Alperovich por amor y ha compartido cartas y mensajes de apoyo con él durante su condena. La relación ha tenido altibajos públicos, incluyendo una crisis de pareja y separación temporal anunciada en redes sociales, pero permanecen vinculados afectivamente y muy unidos pese a las críticas.