Javier Milei: "Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para quebrar el déficit fiscal cero"

Luego, el jefe de Estado nuevamente defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y justificó sus viajes al exterior. “A veces, Argentina es un país muy raro”, aseguró.

“Parte del trabajo es que viaje, y es interesante porque yo odio viajar y ahora me critican porque viajo mucho. Les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en Corporación América y mi trabajo implicaba viajar mucho y yo odiaba tener que viajar tanto porque extrañaba mucho a Conan. Ahora extraño por cinco y me putean porque viajo. Odio viajar. Argentina es un país muy raro. Miran si no estaría más cómodo quedándome en Olivos”, explicó.

Asimismo, aclaró: “Pettovello decidió interrumpir la rendición de cuentas con la que se había trabajado. Fue castigada duramente pero tuvo que hacerlo para cortar con los gerentes de la pobreza”, remarcó el Presidente, y agregó: "Le quitó a los delincuentes el financiamiento y con esa plata le dimos el doble de asistencia a la gente".

Para Milei, los dirigentes sociales son “un conjunto de chorros” que administraban comedores que no existían o que mentían en la capacidad informada y que “hacían negocios siniestros vendiendo la comida en supermercados cercanos”.

“¿De que lado estamos entonces? ¿Del lado de los chorros o de la ministra Pettovello que se está peleando con todos ellos?”, se preguntó.

En otro pasaje de su discurso, apuntó contra “los destituyentes” que buscan “romper el déficit fiscal”. “Siempre estuve del lado del shock y no iba a cambiar al estar de este lado del barco. Los programas de shock siempre fueron exitosos y los gradualistas terminaron mal. Para hacer gradualismo necesito financiamiento. Igual no lo iba a hacer porque no creo en el gradualismo. Elegir el gradualismo es elegir que los que ajustan son el sector privado y no para la política”, amplió.

Por otra parte, prometió que si sale la Ley Bases que debate la Cámara de Senadores en el Congreso, eliminará el Impuesto País.

