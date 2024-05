Javier Milei participó del Tedeum junto a su Gabinete por los festejos del 25 de Mayo

Durante la tradicional misa, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, aseguró que "nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande, hay que acompañar con hechos y no palabras".

El arzobispo porteño exigió "tomarse en serio las parálisis del pueblo"

En su homilía, el religioso sostuvo: "Tenemos que tomarnos en serio las parálisis de nuestro pueblo. Sabemos que hay parálisis que no se pueden procrastinar".

Y ante el Gabinete Nacional, agregó: "Su postergación en nombre de un futuro prometedor generarían consecuencias nefastas por irreversibles en la vida de las personas y por lo tanto de toda la sociedad, un precio muy alto a pagar que no nos podemos permitir".

En la misma línea, concluyó: "La malnutrición en la primera infancia, la falta de escolarización y accesibilidad a los servicios de salud, los ancianos y jubilados incapaces de sostenerse diariamente con un mínimo de dignidad, son algunos de esos ejemplos impostergables".

Javier Milei: "Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo"

Ayer, al concluir su participación en la 81° Exposición Angus en La Rural, el presidente, Javier Milei, se refirió a la situación económica de la Argentina. Su declaración se produjo tras conocerse estudios que indican que la pobreza en el país alcanzó el 49% en el último semestre.

La respuesta de Milei surgió cuando un asistente al evento le recriminó que "la gente no llega a fin de mes". El mandatario respondió: "Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle", y ratificó: "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos".

Además, Milei fue consultado sobre los 5 millones de kilos de alimentos almacenados por el Ministerio de Capital Humano destinados a comedores barriales. Ante esto, afirmó: "Se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo su curro”. También se refirió al cepo cambiario: "Al cepo lo voy a levantar el día que desactivemos todas las bombas que dejó el kirchnerismo".