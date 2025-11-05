Javier Milei retoma su agenda internacional y viaja a Estados Unidos y Bolivia en una intensa gira

Qué es el America Business Forum

El America Business Forum es considerado uno de los encuentros más influyentes del continente. Su objetivo es reunir a referentes globales del ámbito político, económico, deportivo y cultural para debatir sobre liderazgo y tendencias del futuro.

El evento se llevará a cabo en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y contará con la conducción del periodista Bret Baier, de Fox News. La lista de oradores es tan variada como impactante: Donald Trump, Javier Milei, Lionel Messi, María Corina Machado, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (fundador de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de la Fórmula 1) y Adam Neumann, creador de Flow.

La organización informó que todas las entradas fueron vendidas, con precios que oscilaron entre 100 y 10.000 dólares. Los tickets más costosos incluían acceso a encuentros privados con algunos disertantes, un beneficio reservado para empresarios y figuras de alto perfil.

Un foro con impacto político y económico

El evento servirá para proyectar la imagen de Javier Milei ante el establishment internacional. La participación del mandatario busca consolidar su perfil como referente del liberalismo económico en la región y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, un eje clave de su política exterior.

Además, Milei aprovechará su estadía en Miami para reunirse con empresarios e inversores interesados en las reformas que su gobierno promueve en la Argentina, en especial aquellas vinculadas a la desregulación de mercados, privatizaciones y estímulo a la inversión extranjera.

Un itinerario con tres destinos: Miami, Nueva York y Bolivia

Trump milei

La agenda oficial del Presidente comienza este miércoles 5 de noviembre. A las 15 horas, Milei partirá en un vuelo especial hacia Miami, donde tiene previsto arribar a las 2:20 del jueves. Su primera aparición pública será en el America Business Forum, donde hablará a las 17:45.

Luego, a las 19:15, viajará a Palm Beach, y a las 22:30 participará de la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un espacio clave del movimiento conservador estadounidense.

El viernes, el Presidente se trasladará a Nueva York, donde formará parte del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” organizado por el Council of the Americas. Allí presentará los avances del programa económico libertario y sus efectos en la estabilización macroeconómica.

Por la noche, a las 19, Milei y su comitiva volarán a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribarán a las 3 del sábado. Desde allí, viajarán hacia El Alto para asistir a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira. Según se informó, Milei participará de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y de la entrega del Bastón de mando al nuevo presidente boliviano.

El regreso a Buenos Aires está previsto para el sábado 8 de noviembre a las 17:35, tras cuatro días de intensa actividad internacional.