La bomba de Yanina Latorre sobre Juanita Tinelli y Marcelo que hizo estallar todo: "Tiene problemas de..."

Embed

Al tiempo que en una suerte de defensa del icónico conductor de VideoMatch aseguró que jamás podría decir que es un mal padre, dado que al conocer de cerca su familia, conoce perfectamente cómo es con sus cinco hijos.

“Toda esa parte pública y laboral, pero como padre, padrazo. Ella dice ‘prioricé a mi papá’. Esta chica nunca trabajó, se fue un año a probar suerte para desfilar en París, y la mantuvo el padre, el departamento todo. Porque nunca pegó creo que un desfile, no es que se mantuvo con laburo”, deslizó Yanina fiel a su estilo directo y sin filtro.

Asimismo, en otro tramo de su mirada en voz alta sobre el feroz escándalo familiar, Latorre apuntó filosa contra Juanita, aunque haciendo una generalización incluyendo al resto de sus hermanas.

“Estas chicas toda la vida anduvieron en avión privado, casa en Punta del Este. O sea, no entiendo de qué habla. Ponele que la llamaron, le hicieron una amenaza. ¿Qué culpa tiene el padre? Ponele que la amenaza sea por otro motivo o por guita, lo que fuera. ¿Qué culpa tiene el padre? De verdad lo digo, para ponerse tan así. Ella quería armar quilombo”, concluyó tajante.

Yanina Latorre, Juanita y Marcelos Tinelli

Cuál fue el duro descargo de Marcelo Tinelli en medio del conflicto familiar que desató su hija Juanita Tinelli

Juanita Tinelli sorprendió el fin de semana con un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, donde aseguró haber recibido amenazas y apuntó directamente contra su padre, Marcelo Tinelli, por decisiones que —según expresó— no comparte.

El posteo generó un gran revuelo mediático y dejó al descubierto tensiones hasta ahora desconocidas dentro del entorno familiar del conductor. Frente a la repercusión, Marcelo decidió romper el silencio este martes desde su perfil en X, donde compartió una reflexión sobre el difícil presente que atraviesan.

“Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada”, comenzó escribiendo el presentador de Estamos de paso (Carnaval), su programa de streaming.

Más adelante, el conductor manifestó su deseo de reconciliación: “Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, expresó con emoción.

En un nuevo mensaje, Tinelli se dirigió directamente a sus hijos: “Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo”.

Embed

Visiblemente conmovido, también tuvo palabras para sus exparejas: “Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis ex mujeres, porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica o favorable, me hacen bien. Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas”.

Finalmente, el animador cerró con un mensaje de amor y autocrítica: “Amo a mis cinco hijos, son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos”.

Tras el conmovedor comunicado, Tinelli volvió a referirse a la situación familiar y pidió prudencia: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”.

Y cerró con una solicitud hacia la prensa: “Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

marcelo tinelli descargo en x tras el fuerte posteo de juanita tinelli

Video: Intrusos (América Tv).