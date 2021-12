Jura de diputados: seguí el minuto a minuto de lo que pasa en el Congreso

Live Blog Post

8:35 Alfonsín sobre la interna en la UCR: "Seguimos siendo un partido que de radical no tiene mucho"

El embajador argentino en España y referente de la UCR, Ricardo Alfonsín, aseguró hoy que la ruptura del radicalismo en la Cámara de Diputados "no representa ningún cambio importante" porque sigue siendo "un partido de derecha", en alusión a que la fuerza tendrá dos bloques diferenciados en ese cuerpo parlamentario, pero ambos seguirán siendo parte del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC).

"Ahora el partido (radical) tiene más vocación de poder y está dispuesto a disputarle al PRO lo que hasta el 2019 no quería disputar. Le reconocía el PRO el derecho a poner el candidato a presidente y definir cómo se integrarían las listas. Hoy no. Pero si esto no está acompañado de un cambio en las definiciones políticas, para mí no es demasiado relevante", marcó Alfonsín en diálogo con Radio 10.

Evolución Radical -espacio interno que lidera el senador nacional Martín Lousteau- anunció hoy la formación de un bloque propio en la Cámara de Diputados, dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y así se alejó del bloque mayoritario de radicalismo, que preside el cordobés Mario Negri, tras las tensiones internas generadas en el seno de esa bancada entre ambos sectores.

En línea con eso, Alfonsín remarcó: "No representa ningún cambio importante desde el punto de vista de lo que es importante en un partido: el sistema de ideas a partir del cual se definen los programas".