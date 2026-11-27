A pocas semanas de dar el gran paso y convertirse en marido y mujer, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul rompieron el silencio y hablaron como nunca antes sobre su historia de amor y los preparativos de su esperadísimo casamiento.
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En plena cuenta regresiva para su casamiento con el futbolista, Tini Stoessel dio detalles de cómo será boda, contó una particular intimidad de la organización y reveló qué busca transmitir con su vestido de novia.
A pocas semanas de dar el gran paso y convertirse en marido y mujer, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul rompieron el silencio y hablaron como nunca antes sobre su historia de amor y los preparativos de su esperadísimo casamiento.
Lo cierto es que la pareja protagonizó una producción especial para la edición de diciembre de la revista Vogue México y aprovechó la entrevista para compartir algunos detalles de cómo imaginan uno de los acontecimientos más importantes de sus vidas. Entre las revelaciones, la cantante sorprendió al contar el enorme trabajo que está dedicando a la organización de la celebración.
La información fue compartida en Arriba Argentinos (El Trece), donde dieron a conocer las declaraciones de los protagonistas y, especialmente, una confesión de Tini que evidenció hasta qué punto está involucrada en cada detalle de la boda.
“Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento”, reconoció la artista, dando cuenta de la cantidad de ideas y expectativas que tiene para ese día tan especial. Una cifra que no pasó inadvertida y que refleja la dedicación con la que viene imaginando cada aspecto del festejo.
Pero eso no fue lo único que llamó la atención de sus declaraciones. Otro de los puntos sobre los que hizo hincapié fue la importancia que tendrán los looks elegidos por los dos para la ocasión. Para Tini, el vestido de novia no puede ser simplemente una prenda blanca ni responder únicamente a una cuestión estética.
En ese sentido, dejó en claro que tanto su vestuario como el traje de Rodrigo De Paul deberán tener un significado especial y estar conectados con el recorrido sentimental que hicieron juntos. “No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también”, explicó.
Además, la pareja confirmó que tiene una idea muy particular para la celebración. Según trascendió, buscan crear un universo propio en el que los invitados no sean simples espectadores de la ceremonia, sino que puedan sentirse verdaderamente parte de ese mundo que construyeron juntos.
En la misma entrevista, Tini Stoessel también se animó a repasar los momentos más difíciles de su relación con Rodrigo De Paul y habló sobre cómo las idas y vueltas que atravesaron terminaron modificando la manera en que hoy viven su historia de amor.
La cantante reconoció que el tiempo que permanecieron separados fue importante para volver a encontrarse, esta vez con una mirada diferente y proyectos en común. “Nos encontramos los dos de vuelta en un mismo espacio, soñando con lo mismo y entendiendo que hay un montón de cosas que se dejan atrás”, expresó.
Pero hubo una confesión que llamó particularmente la atención y que tuvo como protagonista al futbolista. Al referirse a su búsqueda de libertad y a la necesidad de dejar de estar pendiente de las opiniones de los demás, Tini destacó el papel fundamental que tuvo su pareja en ese camino personal.
“No es fácil habitar la libertad, para nada. Rodrigo es una persona que me ha empujado... que me ha salvado la vida en muchos momentos”, aseguró, con una frase que no pasó inadvertida.
Sus declaraciones cobran un significado especial en medio de las versiones que circulan sobre un supuesto conflicto familiar con sus padres. De todas maneras, durante la charla, la artista no hizo ninguna mención directa a esa situación ni profundizó sobre las diferencias que se le atribuyen con su entorno familiar.