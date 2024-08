La Ciudad le respondió a Nación por el boleto de colectivo: "O pone el subsidio o aumenta la tarifa"

"Para entender eso, lo que hay que entender es que la jurisdicción de ese sistema de transporte es nacional, es decir, la nación es la que tiene la autoridad para pagar tarifas, para regular el servicio, y la que todos los meses define el monto del subsidio", agregó.

Y sobre el conflicto entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad, recalcó: " mantenemos un diálogo que es amable y que además es competitivo con la Nación. No hay aún ningún acuerdo y la Ciudad no tiene hoy autoridad legal para disponer de la tarifa. Así que no, desde la Ciudad, por lo menos, no va a haber un aumento de tarifa en los próximos tiempos"." />