"¡La pucha que vale la pena estar vivo!": Alberto Fernández se emocionó en un acto en Mar del Plata

En ese contexto, Fernández contó que recientemente llamó a su ministro Gabriel Katopodis y le dijo que "en Mar del Plata hay una obra de arte arquitectónica que se llama la Casa sobre el Arroyo".

"No me expliques muy bien por qué está en una situación de abandono, pero solo sabé que es absolutamente necesario que la pongamos en valor, porque no nos dimos cuenta los argentinos que tenemos acá una de las obras de arquitectura de arte moderno más importantes del mundo", dijo el Presidente al recrear el diálogo que tuvo con Katopodis.

20-04-2023_la_casa_sobre_el_arroyo.jpg

Y luego, reflexionó que "la Argentina tiene la suerte o la desgracia que tiene un presidente que consume mucho arte, que disfruta de la música; disfruté de la soprano marplatense que nos impactó con su voz, y disfruté de la nieta de Alberto Williams y de su bisnieto, que nos trajo el folclore que se cantaba en esa casa".

"Y digo, como decía (Héctor) Alterio en alguna película: ¡la pucha que vale la pena estar vivo!", expresó el Presidente, y luego, con la voz entrecortada y los ojos con lágrimas, agregó: "¡Qué lindo, demasiado lindo todo esto!".

"Así como los alimentos nutren el cuerpo, el arte alimenta el alma de los seres humanos. Acá tenemos arte, una obra de arquitectura envidiada en el mundo", sostuvo Fernández al señalar la Casa sobre el Arroyo que estaba a sus espaldas.