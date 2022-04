La vuelta de Juan Manzur: pasado, presente y futuro del jefe de Gabinete que no fue

A pesar de los insistentes rumores de cambios de ministros Alberto Fernández sigue meditando y por ahora Juan Manzur sigue siendo jefe de Gabinete, aunque no lo parezca. Hace tiempo que no convoca a reunión de todos los ministros. Desde el entorno presidencial muchos se quejan por el bajo perfil que adoptó hace un tiempo: no sale a hablar ni a defender al Presidente ante las críticas internas y externas.