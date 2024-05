Lo que dejó la Semana de Mayo: de la gira interminable de Milei a la promesa de un nuevo pacto

Qué decir de los últimos siete días. Tendría que haber sido la nieve, pero no lo fue. No estaría nada mal una nevada en cada fecha patria: 25 de mayo, 20 de junio y 9 de julio con nieve. Creo que podría ser un buen plan para la Argentina extraodinaria. Pero no, fallaron los meteorólogos, nada que reprochar, son cosas que pasan.