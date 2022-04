Luis D'Elía vaticinó cuál sería la fórmula presidencial del Frente de Todos para 2023

La sorpresiva revelación fue en el marco de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, donde aseguró que a pesar de las diferencias expuestas en el Frente de Todos, se repetirá la misma candidatura presidencial.

Luis D'Elía a su vez se metió de lleno en la interna del FdT, al hablar abiertamente de la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, y dijo: "(Máximo) es un gran cuadro político, pero me parece que le falta rodaje político. En un momento tan grave no fue una buena decisión".

En otro pasaje de la entrevista y sobre la actualidad del Poder Judicial, dio su visión sobre las declaraciones del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quién manifestó que la Corte Suprema 'tomó por asalto' al Consejo de la Magistratura. Al respecto, expresó que le parece "algo inédito que la Corte esté presidiendo su organismo de control, es una concepción absolutamente autoritaria".

campora 2.jpg Luis D'Elía se refirió a la interna en el Frente de Todos y manifestó que "La Cámpora debería continuar en la historia". (Foto: archivo)

El escenario que visualiza Luis D'Elía para el futuro de La Cámpora

Consultado por el futuro de los funcionarios de La Cámpora tras la tensión interna dentro del Frente de Todos, D'Elía espetó contra la vicepresidenta: "Cristina, fallecido Néstor, comete el error de cambiar la transversalidad kirchnerista de La Cámpora. Y eso no es culpa de los pibes. Es un error de conducción política de Cristina. No lo digo con animosidad ni bronca. El kirchnerismo es una construcción muy rica donde había gente de izquierda nacional hasta gente de centro derecha compartiendo un mismo espacio. Haber reemplazado esto fue un error estratégico que la historia tendrá que rectificar".

E insistió: "A mí me gustaría que La Cámpora continúe en la historia, ya que es un extraordinario espacio de participación activa de los jóvenes. Lo que no puede ser es que sea cien por ciento del kirchnerismo. Néstor me explicó alguna vez que La Cámpora eran un veinte por ciento pibes, otro veinte los movimientos sociales, después los sindicatos y el sector político".