Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por 20.000 millones de dólares

Es el primer anuncio oficial desde que se habló de un apoyo del Tesoro de los Estados Unidos. La primera vez fue cuando estuvo en abril, el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Luego lo anunció Bessent con esa cifra en concreto, ya desde Estados Unidos. También lo dijo varias veces el presidente Donald Trump. La última vez, a bordo del avión presidencial, habló de que la Argentina lucha por sobrevivir.