En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Messi
Javier Milei
Despedida de Messi

El video que compartió Javier Milei para despedir a Lionel Messi de la Selección

El Presidente publicó en sus redes un homenaje al capitán argentino antes de su último partido con la camiseta albiceleste. Después del encuentro, volvió a dedicarle un mensaje al futbolista.

El video que compartió Javier Milei para despedir a Lionel Messi de la Selección

El video que compartió Javier Milei para despedir a Lionel Messi de la Selección
Leé también La última arenga y la salida de Lionel Messi con sus hijos en su despedida
La emotiva salida de Lionel Messi con sus hijos. (Foto: Reuters) 

En la previa del encuentro, el presidente Javier Milei se sumó a las muestras de reconocimiento y publicó en sus redes sociales un video dedicado al futbolista rosarino. El material estuvo acompañado por un mensaje en el que destacó tanto su trayectoria como el esfuerzo detrás de su carrera.

Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, escribió el mandatario.

El mensaje que Milei eligió para despedir al capitán

La publicación de Milei incluyó un fragmento de una entrevista televisiva en la que el Presidente se había referido a la figura de Messi y a sus características como futbolista. El video fue compartido pocas horas antes del comienzo del amistoso ante Benín, el encuentro elegido para la despedida del delantero de la Selección argentina en el país.

La publicación del mandatario coincidió con una jornada especial para Messi, quien había anunciado previamente su decisión de dejar de jugar con la camiseta albiceleste. El propio futbolista había explicado que tomó esa determinación el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo”, había escrito Messi en la carta en la que comunicó su decisión.

Una vez terminado el encuentro y luego del discurso que Messi brindó ante los hinchas, Milei volvió a dedicarle una publicación al futbolista.

Esta vez, el Presidente compartió una imagen con distintos momentos del capitán vistiendo la camiseta argentina y escribió: “Muchas gracias Lionel Messi...!!! El mejor de todos los tiempos lejos. VAMOS ARGENTINA CARAJO”.

De esta manera, el mandatario volvió a utilizar sus redes sociales para reconocer al futbolista después de su última presentación con la Selección frente al público argentino.

Messi se despidió de la Selección Argentina entre lágrimas junto a sus hijos

Una de las imágenes que más conmovió durante la noche fue la de Thiago, el hijo mayor del Diez, visiblemente emocionado y entre lágrimas en medio de la cancha. El niño no pudo contener el llanto ante la despedida de su papá de la Selección y protagonizó una de las postales más sensibles de una jornada inolvidable.

Al verlo, Leo rápidamente se acercó y le dio un sentido abrazo, al que se sumaron Antonela Roccuzzo y Mateo. Ciro, el más pequeño de la familia, hizo lo propio unos segundos después.

La escena reflejó también el costado más íntimo de una noche histórica para Lionel, acompañado por sus hijos y su familia en un momento cargado de significado. Mientras miles de hinchas le rendían homenaje desde las tribunas, Thiago vivió de cerca una despedida que seguramente quedará marcada para siempre en la historia familiar.

En pocas palabras

  • Javier Milei: El Presidente dedicó emotivas publicaciones en redes sociales al capitán Lionel Messi en su último partido con la Selección argentina.
  • Despedida de Messi: El futbolista jugó su último encuentro con la camiseta albiceleste ante Benín en el estadio Monumental.
  • Homenajes: El mandatario compartió un video y un mensaje destacando la trayectoria y el esfuerzo de Messi, además de una imagen final.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Javier Milei
Notas relacionadas
Messi se despidió de la Selección Argentina entre lágrimas junto a sus hijos: la escena que conmovió a todos
El llamativo regalo que le hicieron los jugadores de Benín a Messi antes de su despedida de la Selección Argentina
La confesión de Valentina Cervantes sobre el profundo llanto de Enzo Fernández en la despedida de Messi

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar