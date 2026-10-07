El video que compartió Javier Milei para despedir a Lionel Messi de la Selección

La publicación del mandatario coincidió con una jornada especial para Messi, quien había anunciado previamente su decisión de dejar de jugar con la camiseta albiceleste. El propio futbolista había explicado que tomó esa determinación el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo”, había escrito Messi en la carta en la que comunicó su decisión.

Una vez terminado el encuentro y luego del discurso que Messi brindó ante los hinchas, Milei volvió a dedicarle una publicación al futbolista.

Esta vez, el Presidente compartió una imagen con distintos momentos del capitán vistiendo la camiseta argentina y escribió: “Muchas gracias Lionel Messi...!!! El mejor de todos los tiempos lejos. VAMOS ARGENTINA CARAJO”.

De esta manera, el mandatario volvió a utilizar sus redes sociales para reconocer al futbolista después de su última presentación con la Selección frente al público argentino.

Messi se despidió de la Selección Argentina entre lágrimas junto a sus hijos

Una de las imágenes que más conmovió durante la noche fue la de Thiago, el hijo mayor del Diez, visiblemente emocionado y entre lágrimas en medio de la cancha. El niño no pudo contener el llanto ante la despedida de su papá de la Selección y protagonizó una de las postales más sensibles de una jornada inolvidable.

Al verlo, Leo rápidamente se acercó y le dio un sentido abrazo, al que se sumaron Antonela Roccuzzo y Mateo. Ciro, el más pequeño de la familia, hizo lo propio unos segundos después.

La escena reflejó también el costado más íntimo de una noche histórica para Lionel, acompañado por sus hijos y su familia en un momento cargado de significado. Mientras miles de hinchas le rendían homenaje desde las tribunas, Thiago vivió de cerca una despedida que seguramente quedará marcada para siempre en la historia familiar.