Milei avanza en el plan "canasta de monedas" y ¿Se aleja de la dolarización?

El presidente considera que con la buena recepción de su llamado al pacto político económico y social que apoye su plan de desregulación de la economía tuvo en los mercados, ahora le falta el apoyo y consenso político que le pidió entre otros, el FMI, que se resiste al plan de dolarizar la economía al estilo Ecuador.

"Para dolarizar no hace falta circulantes de dólares en toda la economía, basta sacar el cepo y hacer una canasta de monedas que puedan ser utilizadas como mercado de cambio en las distintas operaciones", señalan fuentes de la Casa Rosada consultadas por A24.com, sobre el anuncio realizado por Milei en Expoagro sobre "sacar lo más urgente que se pueda el cepo" cambiario y defendió el plan antiinflacionario con el ajuste fiscal para bajar el gasto del Estado al 25% del PBI y el déficit cero como ancla de la economía.

Milei y su vocero, Manuel Adorni, reconocieron que parte de ese plan es "el plan licuación y licuadora" en el que cayeron los salarios y las jubilaciones para frenar el consumo y por ende, la inflación en el marco de una caída en un proceso de recesión que según el gobierno, ayuda acomodar las variables de la macroeconomía, entre ellos, la licuación del gasto público.

En ese marco, este miércoles Adorni confirmó que el Gobierno y el oficialismo en el Congreso no va a avalar el llamado de la opositora CC a una sesión especial para cambiar la ley de movilidad jubilatoria ajustando los haberes de los jubilados por inflación, de manera retroactiva para compensar la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron entre enero y febrero postdevaluación y liberación total de precios y tarifas.

"Tenemos nuestra propia agenda parlamentaria, más allá de los artilugios" dijo Adorni ante una consulta en la conferencia de prensa este miércoles.

Según admiten en el entorno de Milei, estudian una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que ajuste por índice de inflación mensual, pero que eso ocurra recién después de marzo, cuando el gobierno cree que ya va a tener una deflación mensualizada menor al 15 % de febrero.

Según reconoció Adorni, las jubilaciones se van a mejorar "en la medida de las posibilidades para cumplir con el objetivo de déficit cero".

Pero Milei espera compensar la caída de la recaudación a partir de la recesión provocada tras la megadevaluación de diciembre, en aumento de impuestos como el retorno de ganancias, la ley de blanqueo de capitales y moratoria fiscal, además de la reforma laboral para atraer inversiones genuinas del exterior.

El secreto del plan "bi monetario" que apunta ahora Milei

dolarizacion y milei.jpg

"Este es un gobierno que no habla de fechas para que no pase lo que ya sucedió con Sergio Massa, que anticipó para marzo una inflación del 3 % y después se fue al 7% mensual", señala a A24.com una fuente del Gobierno consultada sobre cuáles serán los próximos pasos que dará Javier Milei en materia de política monetaria y entre las medidas anunciadas, la salida del cepo y las posibilidades de una eventual nueva devaluación.

En la Casa Rosada señalan que el Banco Central va a estar en condiciones de anunciar la salida del cepo cambiario (restricciones para la compra y venta de dólares y demás moneras extranjeras) que rigen desde el 2018, cuando se disparó el dólar en el gobierno de Mauricio Macri y continuó agravándose en toda la gestión del kirchnerismo y de Alberto Fernández y Sergio Massa, cuando tenga el nivel de reservas para sostener el sistema.

Si bien Milei habla de mediados de año, con el mes de junio a más tardar, en la Casa Rosada se mostraron más optimistas aún y señalan como principal variable a tomar, cuando el Banco Central tenga las reservas positivas necesarias para sostener el sistema y evitar una eventual corrida cambiaria y bancaria.

Milei "cuando habla de competencia de monedas, está viendo los números que indican que Argentina va a poder salir del cepo", dicen. Señalan, entre esas variables que hoy están en cartel, a la brusca baja de la inflación (del 25% en enero al 15 % en febrero y creen que marzo será igual) y la acumulación récord de reservas que logró el BCRA en dos meses, con la compra de casi 9000 millones de dólares desde el 13 de diciembre.

Milei espera que completar el ciclo cuando ingresen en los próximos meses de marzo y abril, los dólares de la liquidación por la cosecha del campo, pero también mira con atención la baja de brecha entre los dólares oficial, los financieros y el Blue, que se volvió a desplomar en las últimas jornadas esta semana por debajo de los $1000.

"Si no salís del cepo no hay crecimiento posible", dicen cerca de Milei al referirse a una decisión tomada y que solo es cuestión de tiempo, aclaran que "no hay prevista una abrupta devaluación" para la salida del Cepo, ya que "la brecha es cada vez más chica y se da naturalmente como respuesta a la política de fuerte restricción de emisión monetaria.

Ya ni siquiera se animan a poner en $1000 el valor ideal del dólar para pasar a la canasta de monedas, pero elogian como hizo Milei avalando una nota periodística en X, el modelo de Perú, también avalado por el FMI, con un rol fuerte e independiente del BCRA.

"Perú tiene cosas interesantes como que el BCRA fuerte e independiente, inalterable la política monetaria, pese a la inestabilidad política de los últimos 20 años, tuvo un solo presidente que no financia ni emite dinero".

Milei insistirá con un proyecto de ley al Congreso para que, en el marco del Pacto de Mayo, se apruebe una ley que penalice la emisión de pesos.

Tampoco se va a tocar el sistema de devaluación del dólar oficial mediante el llamado crowling peg en 2% mensual. No es necesario, aseguran en la Casa Rosada ante el achique de la brecha cambiaria, no creen que el oficial esté muy atrasado, y vaticinan que el salto lo dará al momento de anunciar la canasta de monedas y la salida del Cepo, para lo cual, ya están en la cuenta regresiva.

Javier Milei se reunió en Casa Rosada con la segunda del FMI, Gita Gopinath. Foto FMI Noticias.jpg

"Las reservas de equilibrio para el Gobierno están cerca. Cuando Milei asumió eran negativas en 10.000 millones de dólares y hoy están positivas en 8500, y se sigue comprando", aseguran. En ese marco, el gobierno descartó negociar un nuevo acuerdo con el FMI salvo que sirva para solucionar el problema de fondo de las reservas del BCRA.

El momento de salir del cepo será cuando se alcance el equilibrio de las reservas del Banco Central y cuando lo amerite el mayor momento de tensión entre la inflación (hoy del 15%) y la tensión cambiaria.

En el gobierno estiman que la alta inflación es producto todavía de la inercia de reacomodamiento de precios que dejó el control de precios del gobierno anterior, y estiman que todavía quedan 6 meses más de tensión inflacionaria, hasta fin de año.

Para la "competencia de monedas no hace falta la circulación de dólares en la economía diaria", sino que se va a utilizar como sistema de intercambio en contratos, señalan en el gobierno, intentando relativizar las especulaciones sobre una megadevaluación.