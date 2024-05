Milei regresó de Estados Unidos en medio de un clima tensionado por piquetes y el segundo paro de la CGT

Marcha piquetera contra Javier Milei: los manifestantes marchan a la Quinta de Olivos.jpg

El vocero presidencial vinculó las protestas mientras se empieza a debatir la ley bases en el Senado a un clima de desestabilización: "Si desestabilización es ir en contra del que voto la gente. Van 5 meses de gobierno, consideramos que la cantidad de paros y protestas que hacen no es acorde a los tiempos que vivimos, lo que quiere la gente, pero está bien, quieren parar el país, no podemos hacer nada para evitar lo que ellos quieren hacer".

Adorni reclamó que los sindicalistas y piqueteros en todo caso "expliquen por qué en 4 años del gobierno anterior en el que despedazaron todo, no dijeron nada".

El vocero se refirió también al clima que rodea al debate que empieza este martes de la Ley bases en el Senado y cuestionó "las amenazas de algunos sindicalistas de hacer escraches a senadores" que viajen en aviones para participar de las sesiones y que "se suman a otras manifestaciones con un tinte mafioso", entre las que mencionó a declaraciones del sindicalista Pablo Moyano convocando al paro general del próximo jueves 9 de mayo, cuando está previsto que se vote el dictamen de comisiones en el Senado.

Aunque el gobierno evita confrontar directamente con el kirchnerismo, sin mencionarlos por sus nombres, el vocero de Milei advirtió: "siempre hay sectores que cuando no están en el poder por decisión de la gente, del voto, que cuando no gobiernan, dicen que todo el resto es la dictadura, vender la patria".

Y agregó: "el paro no tiene otra motivación que no sea estrictamente política y cuando convocan al paro y dicen que es un mensaje al Gobierno, nos da mucho pudor como dirigentes de la decadencia van a dejar sin transporte a millones de argentinos, y hacen tantos paros a un gobierno que recién asume, después de haber estado dormidos tantos años. Sería bueno que expliquen porqué estuvieron dormidos y no dijeron nada durante tantos años que destruyeron todo".

En medio de protestas, Milei regresó a Olivos con elogios de empresarios como Elon Musk

Javier Milei reúne a su mesa chica en la residencia de Olivos para seguir de cerca el debate de la ley ómnibus en Diputados. Foto Archivo.avif

Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el presidente Milei arribó este martes al sector militar del Aeropuerto Jorge Newbery a bordo del avión presidencial AR01, acompañado entre otros por el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y la secretaria General, Karina Milei.

Trajo de Estados Unidos un nuevo elogio del empresario multimillonario Elon Musk, con el consejo a empresarios para "invertir en Argentina".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elonmusk/status/1787654457339342932&partner=&hide_thread=false I recommend investing in Argentina https://t.co/DIrcf8TsLN — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2024

La hora de llegada del presidente y el clima de protestas en todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires determinaron que se suspenda la reunión de gabinete que estaba prevista como todos los martes en la Casa Rosada.

La Casa Militar coordinaba con efectivos de las Fuerzas de Seguridad nacionales que dependen de la ministra Patricia Bullrich y de la Ciudad de Buenos Aires, el traslado del presidente a la residencia de Olivos, para evitar los cortes de organizaciones piqueteras que marchaban hacia la residencia presidencial en el norte del conurbano.

Las protestas de organizaciones sociales eran encabezadas entre otros, por el Polo Obrero, Libres del Sur, Evita, concentraban desde las 9 de la mañana en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, con protestas y cortes de accesos en distintos puntos del conurbano, donde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, no aplica el protocolo antipiquetes, y se limitó a custodiar con la policía las marchas, para evitar eventuales incidentes.