Cuál fue la fuerte predicción que hizo Marcela Tauro sobre el inminente blanqueo entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Lo cierto es que mientras daba la explosiva información, Marcela Tauro hizo su fuerte predicción sobre el vínculo entre los actores y dejó a sus compañeros sorprendidos.

“¡Qué casualidad!", exclamó la periodista. Y agregó al instante: "Pero acá en el móvil nosotros nos dimos cuenta. Y a partir de ahí, la Canosa los vio en un ascensor, dice”.

En esa línea, observó: “Mucha casualidad que se separa ella al toque que él se separa”. Y sobre el anuncio de separación de Accardi, donde ella admitió su infidelidad, Marcela Tauro indicó que se trató de una accción para "no perjudicar" la imagen de Nico.

“Yo tengo una explicación pero no sé si darla al aire...", adelantó. "Creo que es por un tema de imagen: él quedaba bien. Debe haber pasado lo de Gimena, pero ¿por qué se inmoló? No sé”, señaló la panelista.

Embed

Nico Vázquez y Dai Fernández, cada vez más cerca de blanquear el romace

Paula Varela contó al aire en el programa Intrusos la información bomba que indica que los actores Nico Vázquez y Dai Fernández estarían a punto de confirmar su relación de manera pública tras separarse los dos de sus respectivas parejas, Gimena Accardi y Gonzalo Gerber.

"La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen 'se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance'. Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe", reveló la panelista.

Y agregó: "Ella (Fernández) ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo saben. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto".

"Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi", apuntó Varela sobre el inicio de la relación entre los dos.

Y cerró: "Cuando contamos acá la separación ya se hablabade Dai, lo veíamos venir. Ahora lo que me dicen es que, si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, también ella se separó y demás, que la relación y el blanqueo fue después de las rupturas".