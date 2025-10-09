A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE LA JUGÓ

Cuál fue la fuerte predicción que hizo Marcela Tauro sobre el inminente blanqueo entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Al momento en que Paula Varela daba una información bomba sobre Nico Vázquez y Dai Fernández, Marcela Tauro dio en Intrusos su impactante opinión sobre el vínculo entre los actores.

9 oct 2025, 08:45
Cuál fue la fuerte predicción que hizo Marcela Tauro sobre el inminente blanqueo entre Nico Vázquez y Dai Fernández
Cuál fue la fuerte predicción que hizo Marcela Tauro sobre el inminente blanqueo entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Cuál fue la fuerte predicción que hizo Marcela Tauro sobre el inminente blanqueo entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Gimena Accardi y Nico Vázquez se separaron en julio de este año tras 20 años de amor en medio de un gran escándalo después de que la actriz reconoció públicamente haberle sido infiel con un hombre "random" ante los trascendidos que la vinculabana al actor Andrés Gil.

Lo cierto es que el actor en su momento fue vinculado a Dai Fernández, su compañera en el espectáculo teatral Rocky, algo que desmintieron rotundamente.

Leé también

¡Alerta! Las presas del penal de Magdalena están furiosas con Morena Rial: los duros motivos

¡Alerta! Las presas del penal de Magdalena están furiosas con Morena Rial: los duros motivos

A las pocas semanas, la actriz que interpreta a Adrian en la obra homenaje a la icónica película protagonizada por Sylvester Stallone, confirmó su separación de Gonzalo Gerber tras seis años en pareja.

Este miércoles, Paula Varela contó en el programa Intrusos (América Tv) que Nico Vázquez y Dai Fernández estarían cerca de blanquear el romance en público.

Lo cierto es que mientras daba la explosiva información, Marcela Tauro hizo su fuerte predicción sobre el vínculo entre los actores y dejó a sus compañeros sorprendidos.

“¡Qué casualidad!", exclamó la periodista. Y agregó al instante: "Pero acá en el móvil nosotros nos dimos cuenta. Y a partir de ahí, la Canosa los vio en un ascensor, dice”.

En esa línea, observó: “Mucha casualidad que se separa ella al toque que él se separa”. Y sobre el anuncio de separación de Accardi, donde ella admitió su infidelidad, Marcela Tauro indicó que se trató de una accción para "no perjudicar" la imagen de Nico.

“Yo tengo una explicación pero no sé si darla al aire...", adelantó. "Creo que es por un tema de imagen: él quedaba bien. Debe haber pasado lo de Gimena, pero ¿por qué se inmoló? No sé”, señaló la panelista.

Embed

Nico Vázquez y Dai Fernández, cada vez más cerca de blanquear el romace

Paula Varela contó al aire en el programa Intrusos la información bomba que indica que los actores Nico Vázquez y Dai Fernández estarían a punto de confirmar su relación de manera pública tras separarse los dos de sus respectivas parejas, Gimena Accardi y Gonzalo Gerber.

"La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen 'se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance'. Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe", reveló la panelista.

Y agregó: "Ella (Fernández) ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo saben. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto".

"Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi", apuntó Varela sobre el inicio de la relación entre los dos.

Y cerró: "Cuando contamos acá la separación ya se hablabade Dai, lo veíamos venir. Ahora lo que me dicen es que, si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, también ella se separó y demás, que la relación y el blanqueo fue después de las rupturas".

Dai Fernández y Nico Vázquez (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marcela Tauro Nicolás Vázquez Intrusos

Lo más visto