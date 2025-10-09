Milett Figueroa confirmó que se reconcilió con Marcelo Tinelli: cómo fue la firme charla que tuvieron

Y fue a esa altura de la charla cuando Milett Figueroa le confirmó a la cronista de América TV si efectivamente había habido reconciliación amorosa con Marcelo Tinelli luego de que éste anunciara la ruptura públicamente hace un par de semanas. “Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”, dejó en claro.

Al tiempo que concluyó visiblemente feliz: “En una relación, la comunicación es importante. A veces explotamos como todo ser humano, pero hay muchas charlas y sobre todo mucho amor”, dejando así aclarado por completo que charla mediante dejaron atrás rápidamente el pequeño nubarrón que intentó hacer mella en la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli que comenzó durante las grabaciones del Bailando 2023.

Milett Figueroa - Es un viaje muy especial - captura LAM

Cómo empezó la historia de amor entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzó a escribirse en 2023, en pleno Bailando 2023. La modelo peruana debutaba en la pista y, casi de inmediato, el flechazo con el conductor fue evidente. Tinelli no dudó en expresar públicamente su interés por ella, y la química que se veía frente a cámara pronto se trasladó fuera del set.

Todo comenzó con un primer contacto en Instagram: el manager de Milett le mostró una foto suya a Tinelli y, según contaron, el conductor quedó encantado. Cuando ella llegó a la Argentina para incorporarse al programa, él mismo organizó la primera cita, a la que incluso asistió la madre de la modelo. Desde ese momento, el vínculo empezó a tomar fuerza. Se los vio juntos en eventos, viajes románticos y distintas apariciones públicas que confirmaron que el amor había traspasado la pantalla.

Como en toda historia, no faltaron los altibajos. A comienzos de 2025, la pareja anunció su separación, pero el amor pudo más: poco tiempo después confirmaron su reconciliación y decidieron darle una nueva oportunidad a la relación. Hoy disfrutan de una etapa más madura y relajada, que los encontró viajando juntos a Perú para grabar un reality familiar, un paso importante para ambos.

Sin embargo, las reacciones familiares no fueron iguales en ambos bandos. Del lado de Tinelli, su hija Candelaria nunca mostró demasiada simpatía hacia Milett. Su reacción ante la separación de su padre y la modelo fue irónica y provocadora, lo que generó cierta incomodidad. Con el tiempo, Cande reconoció que había “juzgado mal” a Milett, aunque el vínculo entre ambas nunca terminó de fluir del todo.

En cambio, del lado de Milett, todo fue más armónico. Tinelli se mostró agradecido con la familia de su pareja, destacando el cariño y el amor con el que siempre lo recibieron. La modelo peruana, por su parte, se mostró feliz y entusiasmada por los pasos que están dando juntos: “Estoy agradecida por todo lo que estamos viviendo”, dijo recientemente, dejando claro que la historia, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos.