Santilli respondió a las críticas de Frederic: "Estoy orgulloso del accionar de la Policía de la Ciudad"

Diego Santilli, junto al ministro bonaerense Sergio Berni durante la firma del convenio de traspaso de 12 destacamentos policiales en la avenida General Paz. (Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad CABA)

El vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, respondió este jueves -aunque sin nombrarla- a las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien acusó a las fuerzas de la Ciudad de no haber actuado correctamente en el hecho que terminó con la vida del oficial de la policía federal Juan Pablo Roldán.

"Nosotros no vamos a entrar en polémicas, hay un efectivo fallecido y una familia que merece respeto. Yo estoy orgulloso del correcto accionar de los efectivos de la Federal y de la policía de la Ciudad. Aplicaron los protocolos vigentes para estos casos y trabajaron conjunta y profesionalmente", dijo el vicejefe porteño, también titular del Ministerio de Seguridad.

En un acto que compartió con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni -funcionario que reclamó el uso de las Taser y le pidió directamente a Frederic "todas las pistolas que compró y no va a usar"- Santilli afirmó: “Nuestro trabajo es defender a las víctimas y eso lo tenemos muy claro".

Horas antes, la ministra de Seguridad de Nación había salido en los medios opinando sobre el ataque mortal en Palermo y avivó la mecha de la polémica interjurisdiccional, al poner en duda el proceder de la policía porteña y de las entidades sanitarias.

"Me surge la reflexión respecto a por qué la Policía de la Ciudad no actuó; y esto es una reflexión técnica, porque la Policía Federal no tiene competencia sobre la seguridad ciudadana de la Capital Federal", indicó la ministra, y preguntó: "Por qué no apareció el SAME y los profesionales que atienden estas circunstancias: un enfermo debe ser atendido".

Respecto al uso de las pistolas Taser, dijo: "Yo derogué el protocolo que dejó Patricia Bullrich porque era de una ambigüedad y una indefinición tan grandes que hacía imposible actuar. Pero además, nombraba a las Taser como armas no letales, y eso no es cierto".

Más temprano, Bullrich, antecesora de Frederic y actual presidenta del PRO, le respondió a la actual ministra en fuertes términos a través de su cuenta de Twitter: "Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic. Falleció un oficial al que Ud. debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones".