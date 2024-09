"Se terminó la canilla libre": el Gobierno anunció recorte de subsidios a dos cooperativas

También destacó algunas "señales positivas que reflejan mejoras en la actividad económica", como el precio del dólar que estuvo "estable en los últimos meses" y la suba de los depósitos privados en esa moneda, que volvieron a 19.500 millones. Según el vocero presidencial, estos valores confirman que “el único camino para dejar atrás la miseria en la que está hundida la Argentina es con crédito, orden macroeconómico, más capitalismo y más libertad”.

Adorni confirmó anuncios de inversiones privadas y recorte de subsidios

Adorni celebró que “en la semana se confirmó una nueva oleada de inversiones” privadas que permitirán la creación de empleos directos. En tanto, el Observatorio de Deuda Social de la UCA “estimó que la pobreza en el segundo trimestre del año tuvo una caída de 6 puntos con respecto al trimestre anterior”, un resultado que atribuyó a “la conjunción de la baja de la inflación y la recuperación de los salarios”.

Además, el vocero indicó que en “el gobierno del Presidente Milei se terminó la “’canilla libre’ de subsidios”. El Ministerio de Capital Humano suspendió por irregularidades en la administración de sus recursos a dos cooperativas de trabajo. 7 de Mayo, que funcionaba en un bar de Palermo Hollywood y destinó parte de su facturación a “empresas involucradas en el escándalo de los seguros”. Y Lo de Néstor, ya que no se pudo indagar sobre el destino de “61 cheques cobrados por caja” por valor de “15.870.000 pesos entre marzo de 2022 y marzo de 2023”.

Al respecto, el funcionario advirtió que "las suspensiones son preventivas. Mientras tanto, se realiza el correspondiente sumario”. Y marco: "Bajo el gobierno del Presidente Milei, se terminó la ‘canilla libre’ de subsidios especialmente para dirigentes y empresarios amigos".

Adorni informó que Gendarmería detuvo a la mano derecha de Jones Huala

Por otro lado, el vocero informó que la Gendarmería Nacional detuvo en Las Heras, Santa Cruz, a Gonzalo Fabián Coña, mano derecha de Facundo Jones Huala y número dos de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), “organización terrorista que atenta contra la soberanía nacional, la propiedad privada y la seguridad física de todos los habitantes del sur argentino”, dijo.

Al ser consultado sobre el asunto por periodistas presentes en la conferencia de prensa, señaló que "Coña, terrorista pseudomapuche, poseía una orden de captura por usurpación de tierras en Villa Mascardi, y por cometer actos delictivos en la Patagonia".

”Bajo el mandato del presidente Milei no hay lugar para ninguna Wallmapu ni cualquier otra reivindicación ancestral fantasiosa. La propiedad privada se respeta, la ley se cumple, en las tierras nacionales solo va a flamear la bandera argentina”, agregó.

Adorni también comunicó que la Administración General de Puertos de Argentina y dos cámaras de Paraguay, firmaron un acta de acuerdo en relación al conflicto por la tasa retributiva por el uso de la Hidrovía.

Economía: Adorni se refirió a la liberación del cepo y el precio del dólar blue

“El camino hacia la liberación cambiaria total está cada vez más cerca y todos saben que eso no va a ocurrir hasta que no terminemos de pulverizar la inflación. Porque eso implica que no haya exceso de moneda y que no haya desequilibrios en el mercado de dinero. Por lo tanto, en algún momento, el cepo no va a existir", expresó Adorni al ser consultado sobre el tema.

En ese sentido, también remarcó lo que el Gobierno considera "señales positivas que reflejan mejoras en la actividad económica". "El dólar se mantuvo estable en los últimos meses, los depósitos privados en dólares volvieron al nivel que tenían el día de la elección presidencial del 2019, el Banco Nación otorgó créditos en agosto por el equivalente a 1.700 millones de dólares a empresas y familias y mejoró las condiciones de su línea hipotecaria”, enumeró.

“El BID anunció un compromiso de financiamiento de mil millones de dólares para inversiones privadas. La automotriz Stellantis invertirá 385 millones en una planta en Córdoba, que se espera genere unos mil empleos nuevos directos y MercadoLibre realizará una inversión de 75 millones de dólares que va a crear otros 2.300 puestos de trabajo”, continuó.

Y agregó: “Quedó demostrado que el único camino para dejar atrás la miseria en la que está hundida la Argentina es con crédito, con orden macroeconómico, con más capitalismo y con más libertad”.

Seguridad: Adorni habló del atentado a La Rural y el contacto con Pino

Sobre el atentado que sufrió ayer el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, Adorni indicó que Javier Milei "estuvo en comunicación" con las autoridades de la entidad y al igual que la Secretaria General de la Presidencia. "También lo he hecho yo con gente de la sociedad rural, para solidarizarnos con lo ocurrido", añadió.

“El Ministerio de Seguridad envió en el momento a la unidad de antiterrorismo y a la brigada de explosivos de la Policía Federal para colaborar con la causa y brindar todos los recursos que estén a disposición”, detalló y señaló que "la Justicia tiene ya las hipótesis de quién o quiénes pudieron estar detrás del atentado, pero nosotros no podemos afirmar ni desmentir absolutamente nada, hay una línea de investigación y nos atenemos a tener novedades por parte de la Justicia”.

Por otra parte, consideró que “la labor de (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich es impecable, maravillosa, majestuosa y única".

"He puesto ejemplos acá desde lo que ocurre en la calle con el tema de los piquetes, lo que ocurre con la seguridad en zonas muy comprometidas como pudo ser Rosario. El resto, es endilgar a la Ministra cuestiones que son de responsabilidad del Poder Judicial”, marcó.