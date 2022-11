Semana clave para Cristina Kirchner: la recusación de la jueza que investiga el atentado y el último tramo de la causa Vialidad

Por otro lado, la Cámara tiene pendiente resolver el pedido de la querella para que se ordene el secuestro de los teléfonos de las dos asesoras del diputado Gerardo Milman, que estaban con él en el bar Casablanca, en el momento que supuestamente dijo “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

En la audiencia del miércoles, los abogados de Cristina Kirchner deberán explicar por qué quieren sacar a Capuchetti de la causa que investiga el atentado.

Como parte de sus argumentos, responsabilizarán a la magistrada por la pérdida de la información del teléfono celular del principal procesado por el intento de homicidio, Fernando Sabag Montiel, cuando ya se encontraba bajo custodia de su juzgado, y por las supuestas demoras para detener a Brenda Uliarte.

También reclamarán por las medidas de prueba que les negó la jueza. Por ejemplo, la imputación de Hernan Carrol, de la agrupación Nueva Centro Derecha, porque aparece mencionado por Sabag Montiel en una carta como la persona que se ocuparía de designar a su abogado defensor.

La pista Milman también estará incluida en la lista de demandas a la magistrada. Los abogados de la vicepresidenta cuestionarán que haya dejado de lado la línea de investigación del financiamiento.

A través de sus redes sociales, Cristina Kirchner la semana pasada compartió un video donde denunció supuestas irregularidades en la investigación, y puso bajo sospecha al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

Mientras tanto, la jueza María Eugenia Capuchetti firmó un escrito en el que destacó el compromiso que viene sosteniendo su juzgado en la investigación.

Indicó que se ejecutaron todas las medidas “sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración".

Agregó que en el expediente del atentado contra la vicepresidenta se tomaron 61 declaraciones testimoniales, se hicieron 17 allanamientos, se peritaron 43 aparatos de telefonía celular, se efectuaron 4 detenciones, se formaron más de 20 incidentes o legajos, y se conformaron 17 cuerpos en papel, por un total de 25.615 fojas del expediente digital.

A la vez, aclaró que “se ha propiciado la intervención de distintos organismos especializados que vienen coadyuvando para el éxito de la investigación, entre ellos la DAJUDECO, UFECI, DATIP, UFIARM, PFA, PSA, PROCELAC, UIF”.

Por su lado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional respaldó a su colega María Eugenia Capuchetti en defensa “de la independencia de poderes que está manifestada en nuestra Constitución Nacional".

¿Cuándo se conocerá el veredicto en el juicio Vialidad?

cristina-vialidad.png Vialidad | Cristina Kirchner: "Se desmontaron las increíbles mentiras de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani" (Foto: captura de YouTube TOCF N°2).

El martes 29 de noviembre Cristina Fernández de Kirchner tendrá la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras frente a los jueces antes de que den a conocer el veredicto en el juicio Vialidad.

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso un cronograma para escuchar a los 13 imputados a partir del viernes 25, comenzando por el empresario Lázaro Báez; los ex jefes de Vialidad Distrito de Santa Cruz, Mauricio Collareda y Raúl Daruich; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.

El 29 será el turno de la vicepresidenta, otro ex jefe de distrito de Vialidad provincial, Héctor Garro; el ex subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Carlos Kirchner; y el ex secretario de Obras Públicas, José López.

En esa ocasión, el tribunal definirá cuándo serán invitados a hablar los restantes acusados: los ex funcionarios de Vialidad en Rio Gallegos, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe; y finalmente, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.

Según el Código Procesal Penal el tribunal debe convocar a la lectura de la sentencia el mismo día que los acusados completen su derecho a manifestarse. En este caso, los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini postergaron la definición de la fecha de la audiencia para terminar la ronda de últimas palabras, y de ese modo dejaron reservado el día del veredicto.

Fuentes judiciales señalaron a A24.com que la espera no podría superar los 9 días hábiles, que siguiendo este esquema se cumplirían el 14 de diciembre. A la hora de las apuestas, los entendidos anticipan que el tribunal podría convocar para el 2 o el 7 de diciembre.

Sin embargo, las cuestiones de calendario no constituyen la principal incógnita en este juicio, sino saber si habrá condena o absolución para Cristina Kirchner. Tras los alegatos, los magistrados están trabajando en la sentencia evitando todo tipo de filtraciones.