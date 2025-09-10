En vivo Radio La Red
Tras suspender el viaje a España por la crisis, Milei va a Paraguay para una cumbre de la ultraderecha regional

El martes 16 Milei participa de la cumbre de la CPAC en Asunción y se verá por segunda vez con su par Santiago Peña con una agenda que incluye visita al parlamento.

Javier Milei viaja el martes 16 a Paraguay. Cumbre con Santiago Peña y un nuevo congreso de la ultraderechista CPAC en agenda. Foto: Archivo.

Tras la reciente suspensión del viaje a Madrid, España, el presidente Javier Milei retoma la agenda internacional el próximo martes 16 de septiembre en Paraguay, donde se reunirá con su par Santiago Peña y participará de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), el espacio de la ultraderecha global que impulsa Donald Trump.

Después de una semana agitada con reuniones diarias e intentos por retomar la iniciativa política con su gabinete en Casa Rosada, Milei partirá el martes a Asunción, Paraguay, después de hablar el lunes a la noche por Cadena nacional para anunciar el proyecto de Presupuesto 2026.

En ese marco, el libertario tiene en agenda una nueva reunión bilateral con el presidente Santiago Peña, y una visita oficial al congreso de ese país, confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com.

La nueva gira, que lo llevará esta vez a un país limítrofe, se confirma después de que Milei cancelara un viaje que tenía previsto para este jueves y viernes para participar en Madrid de un acto de la ultraderecha de España, organizado por su aliado del partido Vox, Santiago Abascal.

Milei y la CPAC

HABLA JAVIER MILEI EN LA CPAC
La CPAC se celebrará en la capital paraguaya el próximo lunes 15 y martes 16 de septiembre en el Hotel Sheraton de Asunción, en un evento para el cual se venden entradas desde los US$100 a los US$5.000.

Milei protagonizó el pasado 14 de abril la versión argentina de la cumbre conservadora que organizó la derecha argentina en el Palacio Libertad, con presencia de dirigentes de la región y enviados del presidente Donald Trump.

En esa oportunidad, Milei recibió hoy en la Casa Rosada al fundador y CEO de Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Matt Schlapp, y a los empresarios estadounidenses Rob Citrone y Matt Dellorfano.

En el encuentro también estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.

Fue luego de haber conseguido su primera foto con Donald Trump en la cumbre de la CPAC en febrero de 2025 en Washington.

Casa Rosada Javier Milei Gira Paraguay
