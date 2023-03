Una de las quintillizas Riganti se lanza como candidata a intendenta: ¿cuál es y qué propone?

Acá hay otra que se ve más claro.

Riganti4.jpeg Los quintillizos Riganti en una revista de la época (Foto: Archivo)

Quién es Catalina Riganti

Nació y creció en Beccar, es Licenciada en Relaciones Públicas y Magíster en Políticas Públicas. Hasta que tomó el cargo público, trabajó en áreas sociales y de gobierno dentro del sector privado. También es voluntaria de ONGs como Techo, Minkai, Aiesec.

“Llegué a la política básicamente por indignación de lo mucho que se puede transformar la realidad con buenas políticas públicas, y a su vez ver la falta de políticos honestos que quisieran hacer las cosas bien. Mi base y formación además de lo académico es en el Tercer Sector, siempre haciendo voluntariado. Ahí está mi corazón, en servir a otros”, explicó Riganti ante la consulta de A24.com

Riganti3.jpeg Catalina Riganti quiere ser intendenta de San Isidro.

“Soy inconformista, apasionada y fanática de preguntar por qué y pensar cómo se pueden hacer las cosas diferente. Me gusta mucho cuestionar y me gusta mirar desde otro lado, cambiar el enfoque y la perspectiva. Rodearme de personas que me enseñan y que saben. Me mueven las causas sociales, ambientales, de bien común. Soy muy familiera y amiguera”, relató.

Su deseo es ser intendenta de San Isidro. Para eso tiene que ser elegida primero dentro de su propio partido. Y una vez que sea candidata formal, tiene que ganarle al actual intendente Gustavo Posse, que administra el municipio desde 1999. No es fácil.

Riganti llegó al partido ConVocación en 2013 mientras estudiaba la carrera de relaciones públicas. En una materia de marketing político hizo un trabajo práctico que le permitió adentrarse en esa organización . "Me encantó la forma como trabajan, la comunicación que tenían", relata. En 2014 fue voluntaria; en 2015, asesora legislativa y coordinó reuniones con vecinos que quisieran sumarse al espacio. "En 2017 me postulé como candidata a concejal. Los afiliados del partido me eligieron para estar en la lista y resulté electa por los sanisidrenses en octubre", cuenta.

"Hoy ConVocación es el espacio que puede liderar y gobernar si los vecinos nos eligen”, dice Riganti esperanzada.

Así están hoy los quintillizos Riganti

La pregunta es cómo están hoy los quintillizos, 31 años después. Acá una foto de los cinco juntos. Catalina es la de la izquierda.