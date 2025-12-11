Adiós al bono de $70.000 para jubilados: adelantan quiénes dejarán de cobrarlo en 2026

Jubilación mínima: $348.719,82

Jubilación mínima más el bono de $70.000: $418.719,82

PUAM: $278.975,85

PNC por vejez o discapacidad: $244.103,87

PNC para madres de siete hijos: $348.719,82

Jubilación máxima: $2.346.554,25

Estos valores podrían variar levemente dependiendo del dato oficial que informe el Indec.

ANSES_pago

ANSES: qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000

El Gobierno estableció topes para el cobro del bono de $70.000. En ese sentido, aquellos que tengan ingresos superiores a la jubilación mínima no recibirán la suma extra en enero.

Quedan excluidos: los jubilados y pensionados con haberes superiores a $418.719,82

Pago proporcional: quienes cobren un haber mayor a $348.719,82 y menor al nivel máximo, $418.719,82, recibirán un proporcional hasta llegar a ese límite.

Quienes sí cobran el 100%: jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con haber mínimo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran la mínima.

Calendario de pagos de diciembre 2025

Mientras se aguarda la actualización de enero, ANSES continúa con el cronograma de pagos correspondiente a diciembre. Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12

Cobrar sin moverte de casa: el recordatorio clave de ANSES para jubilados

El organismo previsional recordó que los jubilados y pensionados pueden designar un apoderado para realizar trámites o cobrar sus haberes cuando no puedan hacerlo de manera personal. La gestión es simple, segura y puede ser temporal o permanente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a poner el foco en un trámite fundamental para millones de jubilados y pensionados: la designación de un apoderado. Se trata de una herramienta clave para garantizar el acceso a los haberes y la realización de gestiones cuando el titular no puede presentarse en persona por motivos de salud, movilidad reducida, internación o cualquier impedimento temporal o permanente.

Desde el organismo destacaron que este mecanismo permite evitar traslados innecesarios, reducir riesgos y asegurar el cobro mensual de jubilaciones y pensiones, especialmente en personas mayores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o dependencia.