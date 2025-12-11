Adiós al bono de $70.000 para jubilados: adelantan quiénes dejarán de cobrarlo en 2026
Un grupo determinado de las personas que reciben jubilaciones y pensiones no percibirán la suma extra desde el primer mes del año próximo. Conocé los detalles.
Adelantan qué jubilados dejarán de cobrar el bono de ANSES en 2026 (Foto: archivo).
La próxima actualización de haberes para jubilados y pensionados comenzará a definirse este jueves 11 de diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Ese dato será clave para determinar el aumento que aplicará la ANSES en enero de 2026, ya que las subas se calculan en función de la inflación del mes previo.
Aumento estimado para enero según proyecciones privadas
De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la inflación de noviembre rondaría el 2,3%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el IPC trepó al 2,4% mensual. Con esa estimación, los distintos haberes del sistema previsional ya permiten esbozar cuánto podrían cobrar los beneficiarios el mes próximo.
Haberes estimados para jubilados y pensionados en enero 2026
Si se confirma el incremento del 2,3%, las prestaciones previsionales quedarían de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $348.719,82
Jubilación mínima más el bono de $70.000: $418.719,82
PUAM: $278.975,85
PNC por vejez o discapacidad: $244.103,87
PNC para madres de siete hijos: $348.719,82
Jubilación máxima: $2.346.554,25
Estos valores podrían variar levemente dependiendo del dato oficial que informe el Indec.
ANSES: qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000
El Gobierno estableció topes para el cobro del bono de $70.000. En ese sentido, aquellos que tengan ingresos superiores a la jubilación mínima no recibirán la suma extra en enero.
Quedan excluidos: los jubilados y pensionados con haberes superiores a $418.719,82
Pago proporcional: quienes cobren un haber mayor a $348.719,82 y menor al nivel máximo, $418.719,82, recibirán un proporcional hasta llegar a ese límite.
Quienes sí cobran el 100%: jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con haber mínimo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran la mínima.
Calendario de pagos de diciembre 2025
Mientras se aguarda la actualización de enero, ANSES continúa con el cronograma de pagos correspondiente a diciembre. Las fechas se distribuyen de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10
DNI terminados en 4 y 5: jueves 11
DNI terminados en 6 y 7: viernes 12
DNI terminados en 8 y 9: viernes 12
Cobrar sin moverte de casa: el recordatorio clave de ANSES para jubilados
El organismo previsional recordó que los jubilados y pensionados pueden designar un apoderado para realizar trámites o cobrar sus haberes cuando no puedan hacerlo de manera personal. La gestión es simple, segura y puede ser temporal o permanente.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a poner el foco en un trámite fundamental para millones de jubilados y pensionados: la designación de un apoderado. Se trata de una herramienta clave para garantizar el acceso a los haberes y la realización de gestiones cuando el titular no puede presentarse en persona por motivos de salud, movilidad reducida, internación o cualquier impedimento temporal o permanente.
Desde el organismo destacaron que este mecanismo permite evitar traslados innecesarios, reducir riesgos y asegurar el cobro mensual de jubilaciones y pensiones, especialmente en personas mayores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o dependencia.