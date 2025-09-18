En vivo Radio La Red
ANSES activa un pago oculto de para madres con hijos menores de 3 años

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre, un grupo de madres podrá acceder a un refuerzo automático. ¿Cómo act

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un refuerzo económico destinado a madres titulares del organismo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Este beneficio se suma al aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que ya rige desde septiembre de 2025.

AUH con aumento en septiembre 2025

La AUH tuvo un nuevo incremento por la aplicación de la movilidad por inflación del 1,9%. Con esta actualización, el haber mensual pasa de $112.942 a $115.087.

Sin embargo, ANSES mantiene la retención del 20% que solo se libera una vez presentada la Libreta AUH con controles de salud y escolaridad. Por eso, el monto neto de bolsillo que reciben las familias en septiembre será de $92.070 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, la suba lleva el beneficio de $367.757 a $374.744.

El cobro extra para madres: Complemento Leche del Plan 1000 Días

Además del aumento en la AUH, las madres pueden acceder a un refuerzo adicional: el Complemento Leche, incluido dentro del Plan 1000 Días, que garantiza el acceso a leche y alimentos nutritivos tanto para mujeres embarazadas como para niños de hasta 3 años.

Este plus es automático y no requiere trámites extra. El pago se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo.

Con la última actualización, el monto del complemento quedó en $42.711 en septiembre.

¿Quiénes lo cobran?

  • Madres que reciben la AUH con hijos menores de 3 años.

  • Mujeres que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

¿Cómo saber si cobro los $42.711 del Plan 1000 Días?

Las titulares pueden chequear el depósito desde Mi ANSES:

  • Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • En la sección Hijos > Mis Asignaciones, donde figura el detalle de pagos acreditados.

Monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

A diferencia de la AUH, el programa Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en septiembre. Según la información oficial, los montos quedan congelados respecto de meses anteriores. Los valores vigentes son:

  • $52.250 para familias con un hijo menor de 17 años o con discapacidad.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para hogares con tres hijos o más.

El beneficio se acredita de manera automática en la misma fecha del cobro de la asignación o pensión, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Este programa alcanza a los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo.

  • Beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) por maternidad de siete hijos o más.

Para no perder la ayuda, es fundamental que los beneficiarios mantengan sus datos personales y los del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.

Calendario de pagos AUH septiembre 2025

El cronograma confirmado por ANSES para AUH y el Complemento Leche es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

