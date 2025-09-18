ANSES activa un pago oculto de para madres con hijos menores de 3 años

El cobro extra para madres: Complemento Leche del Plan 1000 Días

Además del aumento en la AUH, las madres pueden acceder a un refuerzo adicional: el Complemento Leche, incluido dentro del Plan 1000 Días, que garantiza el acceso a leche y alimentos nutritivos tanto para mujeres embarazadas como para niños de hasta 3 años.

Este plus es automático y no requiere trámites extra. El pago se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo.

Con la última actualización, el monto del complemento quedó en $42.711 en septiembre.

¿Quiénes lo cobran?

Madres que reciben la AUH con hijos menores de 3 años .

Mujeres que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

¿Cómo saber si cobro los $42.711 del Plan 1000 Días?

Las titulares pueden chequear el depósito desde Mi ANSES:

Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

En la sección Hijos > Mis Asignaciones, donde figura el detalle de pagos acreditados.

Monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

A diferencia de la AUH, el programa Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en septiembre. Según la información oficial, los montos quedan congelados respecto de meses anteriores. Los valores vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo menor de 17 años o con discapacidad.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para hogares con tres hijos o más.

El beneficio se acredita de manera automática en la misma fecha del cobro de la asignación o pensión, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Este programa alcanza a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo .

Beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) por maternidad de siete hijos o más.

Para no perder la ayuda, es fundamental que los beneficiarios mantengan sus datos personales y los del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.

Calendario de pagos AUH septiembre 2025

El cronograma confirmado por ANSES para AUH y el Complemento Leche es el siguiente: