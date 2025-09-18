ANSES activa un pago oculto de para madres con hijos menores de 3 años

El cobro extra para madres: Complemento Leche del Plan 1000 Días
Además del aumento en la AUH, las madres pueden acceder a un refuerzo adicional: el Complemento Leche, incluido dentro del Plan 1000 Días, que garantiza el acceso a leche y alimentos nutritivos tanto para mujeres embarazadas como para niños de hasta 3 años.
Este plus es automático y no requiere trámites extra. El pago se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo.
Con la última actualización, el monto del complemento quedó en $42.711 en septiembre.
¿Quiénes lo cobran?
AUH
¿Cómo saber si cobro los $42.711 del Plan 1000 Días?
Las titulares pueden chequear el depósito desde Mi ANSES:
-
Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
En la sección Hijos > Mis Asignaciones, donde figura el detalle de pagos acreditados.
Monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025
A diferencia de la AUH, el programa Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en septiembre. Según la información oficial, los montos quedan congelados respecto de meses anteriores. Los valores vigentes son:
-
$52.250 para familias con un hijo menor de 17 años o con discapacidad.
-
$81.936 para familias con dos hijos.
-
$108.062 para hogares con tres hijos o más.
El beneficio se acredita de manera automática en la misma fecha del cobro de la asignación o pensión, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Este programa alcanza a los siguientes grupos:
-
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
-
Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo.
-
Beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) por maternidad de siete hijos o más.
Para no perder la ayuda, es fundamental que los beneficiarios mantengan sus datos personales y los del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.
Calendario de pagos AUH septiembre 2025
El cronograma confirmado por ANSES para AUH y el Complemento Leche es el siguiente:
-
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
-
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
-
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
-
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
-
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
-
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
-
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
-
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
-
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
-
DNI terminados en 9: 19 de septiembre