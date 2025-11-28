Moria Casán se hartó y explotó como nunca antes contra Wanda Nara tras la nota a la China Suárez

"Y para mí también a Wanda Nara la perjudicó la estrategia judicial de Nicolás Payarola, que hoy está detenido en la Comisaría 2 de Tigre", sumó el panelista.

Y la conductora consultó: "¿Este hombre vos decís que hizo alguna cosa, que se yo, con la señora que trabaja en el otro canal, con Wanda? Buisnes o que la perjudicó y la engañó, qué se yo, la pudo haber engañado".

No conforme con esto, Moria Casán lanzó una picante observación sobre el accionar público de Wanda después de la entrevista que le hizo a la actual pareja de Icardi.

"Desde que vino la China quedó modo mudo. Tiene que enseñarle lenguaje de señas nuestra Valentina (Salezzi) porque no habló nunca más. Está muy bien, que se dedique a hacer fideos, todo”, concluyó fiel a su estilo.

Yanina Latorre reveló la traición de Nicolás Payarola a Wanda Nara

Yanina Latorre contó en SQP (América Tv) cómo el accionar del abogado Nicolás Payarola, quien hoy está preso acusado de esfafas, impactó directamente en Wanda Nara.

"Wanda se empezó a dar cuenta de un robo hormiga. Con el tema de la extensión del divorcio, la convención de muchas cosas, toda esta guerra con (Mauro) Icardi pareciera ser que fue medio pergeneada con él para que no se vaya y la iba metiendo en todo este quilombo para no arreglar, porque lo que quería él era darle un amigo, una familia, invitarla a asados", comenzó la conductora.

"Y Wanda en un momento creyó que era una amigo, de hecho le creyó. Estos tipos son muy psicopáticos, hábiles. Wanda con tanto trabajo, MasterChef, porque ella es de mirar y estar encima de sus cosas, ha ayudado mucho la economía a su exmarido, Icardi. Ahora con MasterChef, tanto laburo en redes, tanta marca, el Only Fans y la mar en coche, Payarola empezó a ayudarla y a meterse", continuó sobre la confianza que había depositado la mediática en quien era su letrado.

En ese sentido, explicó las sospechas que empezaron a surgir en Wanda sobre quien era su abogado por pagos por trabajos que hizo y que no tenía en su cuenta: "Ella empezó a notar que había cosas que no le entraban y empezó a llamar a las marcas. Hasta ahora encontró un par de marcas: 200 mil dólares. Y las marcas le dijeron: 'Le pagamos a Payarola'".

"Wanda fue a buscar a Payarola, le dio una oportunidad, él le dijo que sí, que cobró, que se olvidó de decirle, que no sé qué, fue con su nuevo novio Migueles, por eso Payarola está tan odiado con Migueles y los abogados nuevos, él le pidió que no lo denuncie, que se comprometía a empezar a pagar. De la deuda, no sé cuánto exacto, le pagó dos cuotas. Ella quedó en un arreglo de no denunciarlo y que él le iba a ir pagando en cuotas. Y ahora preso no creo que siga cobrando, porque ella no tiene documentada esa deuda como muchos otros las tienen", finalizó Latorre sobre la traición de Nicolás Payarola a Wanda Nara.