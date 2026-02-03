La picante interna entre Vicky Xipolitakis y Mica Viciconte en Ariel en su salsa: chicanas, fricciones y enojos

A lo que Rodríguez Palacios le dijo a Mica: "Vamos a tratar de ubicarte en otra función". Por su parte, Vicky picanteó al conductor: "Vine para quedarme, lo que necesites pedime".

"Algo que le quiero aclarar a Vicky es que a mí no me gusta eso de la gente que hace chivos encubierto, los odio, te lo digo en serio", le marcó la cancha el conductor en otro momento del programa del día siguiente a Xipolitakis.

Lo cierto es que en apenas dos emisiones se nota la presencia de Vicky Xipolitalis y el tenso aire en el estudio con varios pases de facturas al aire.

En tanto, Paula Varela comentó que el conductor ya se mostró un tanto molesto con una acción de su flamante incorporación. "A Ariel no le gusta que no lo toquen y ya le pidió a la producción que se lo diga a Vicky", precisó la periodista.

“A Mica la vi y la conozco muy poco, pero por lo poco que la vi está todo bien. Yo vengo a trabajar con la mejor energía y respeto. Yo no tengo problema con nadie”, reconocía hace unos días Vicky Xipolitakis en diálogo con SQP (América Tv) antes de su estreno en Ariel en su salsa.

Lo cierto es que las intervenciones y diálogos entre Vicky, Mica y Ariel con chicanas y picantes comentarios generaron un enorme revuelo también en las redes.

Qué dijo Vicky Xipolitakis de su debut en Ariel en su salsa y las chicanas con Mica Viciconte

Vicky Xipolitakis habló con Intrusos (América Tv) y comentó las sensaciones que le quedaron tras sus primeros días en el programa Ariel en su salsa en Telefe.

"Muy feliz y agradecida, el primer día tenía mucha ansiedad. Me estoy acomodando a los horarios. Realmente nos divertimos mucho y hay buena onda, Ariel es muy copado y la rompe toda. Mica también y todo el equipo", dijo con alegría.

Y en ese sentido descartó cualquier tipo de cortocircuitos al aire con su compañera Mica Viciconte: "A mi todo lo que me llegó fue muy bueno y me quedo con eso, con lo lindo. En ningún momento hubo tensión. Voy a trabajar y ponerme la camiseta como todos los trabajos que hago".

"Tenemos distintas personalidades y a veces funciona eso porque cuando hay personalidades iguales choca mucho", cerró la Griega sobre su vínculo laboral con la pareja de Fabián Cubero.