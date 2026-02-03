La picante interna entre Vicky Xipolitakis y Mica Viciconte en Ariel en su salsa: chicanas, fricciones y enojos

Vicky Xipolitakis se despidió después de cinco años del equipo de Verónica Lozano en Cortá por Lozano y sigue su camino en otro programa de Telefe: Ariel en su salsa.
Tras despedirse de Cortá por Lozano, Vicky Xipolitakis comenzó su etapa en Ariel en su salsa y generó escándalo al instante.
La Griega hizo su aparición por primera vez este lunes en el programa gastronómico mañanero que conduce Ariel Rodríguez Palacios y ya dio que hablar con chicanas, chistes y evidentes fricciones al aire con Mica Viciconte.
"Estoy muy contenta y agradecida. Vos me pediste, vos me tenés", comenzó con entusiasmo Xipolitakis al hablarle al conductor, quien después aclaró entre risas: "Yo dije que sí, a vos te pedí hace cuatro años. Acá el que manda soy yo chicos, que le quede claro a todos eh, a todos".
Después se vio otro pasaje de un tenso momento entre Viciconte y Xipotalikis: "Creo que ya fue el aporte fundamental el de ella", dijo con ironía la marplatense ante los comentarios de la Griega.
A lo que Rodríguez Palacios le dijo a Mica: "Vamos a tratar de ubicarte en otra función". Por su parte, Vicky picanteó al conductor: "Vine para quedarme, lo que necesites pedime".
"Algo que le quiero aclarar a Vicky es que a mí no me gusta eso de la gente que hace chivos encubierto, los odio, te lo digo en serio", le marcó la cancha el conductor en otro momento del programa del día siguiente a Xipolitakis.
Lo cierto es que en apenas dos emisiones se nota la presencia de Vicky Xipolitalis y el tenso aire en el estudio con varios pases de facturas al aire.
En tanto, Paula Varela comentó que el conductor ya se mostró un tanto molesto con una acción de su flamante incorporación. "A Ariel no le gusta que no lo toquen y ya le pidió a la producción que se lo diga a Vicky", precisó la periodista.
“A Mica la vi y la conozco muy poco, pero por lo poco que la vi está todo bien. Yo vengo a trabajar con la mejor energía y respeto. Yo no tengo problema con nadie”, reconocía hace unos días Vicky Xipolitakis en diálogo con SQP (América Tv) antes de su estreno en Ariel en su salsa.
Lo cierto es que las intervenciones y diálogos entre Vicky, Mica y Ariel con chicanas y picantes comentarios generaron un enorme revuelo también en las redes.
Vicky Xipolitakis habló con Intrusos (América Tv) y comentó las sensaciones que le quedaron tras sus primeros días en el programa Ariel en su salsa en Telefe.
"Muy feliz y agradecida, el primer día tenía mucha ansiedad. Me estoy acomodando a los horarios. Realmente nos divertimos mucho y hay buena onda, Ariel es muy copado y la rompe toda. Mica también y todo el equipo", dijo con alegría.
Y en ese sentido descartó cualquier tipo de cortocircuitos al aire con su compañera Mica Viciconte: "A mi todo lo que me llegó fue muy bueno y me quedo con eso, con lo lindo. En ningún momento hubo tensión. Voy a trabajar y ponerme la camiseta como todos los trabajos que hago".
"Tenemos distintas personalidades y a veces funciona eso porque cuando hay personalidades iguales choca mucho", cerró la Griega sobre su vínculo laboral con la pareja de Fabián Cubero.