ANSES: la última actualización que impacta positivamente en las jubilaciones y pensiones

El incremento responde al mecanismo de actualización que toma la inflación como referencia. Por ese motivo, el aumento nominal coincide con el dato de inflación mensual utilizado para el cálculo.

Pero el ingreso total de quienes cobran la mínima no se compone solo del haber previsional.

Desde hace tiempo, el Gobierno complementa ese ingreso con un bono extraordinario que busca reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores con menores ingresos.

Jubilados_AGIP

El bono congelado que cambia el aumento real

Aunque el haber previsional se actualiza por movilidad, el bono de $70.000 permanece sin cambios desde marzo de 2024.

Ese congelamiento genera un efecto directo en el ingreso total de los jubilados que dependen de ese refuerzo.

Con la actualización de abril:

La jubilación mínima será de $380.319,31

El bono continuará en $70.000

Por lo tanto, el ingreso total alcanzará los $450.319,31 para quienes perciben el haber mínimo.

Debido a que el refuerzo de $70.000 no se ajusta con la movilidad, el aumento real que percibirán quienes cobran la jubilación mínima será del 2,44%.

Cómo impacta la suba en la PUAM

El aumento de la jubilación mínima también repercute en otras prestaciones que dependen directamente de ese valor.

Una de ellas es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Este beneficio previsional equivale al 80% del haber mínimo del SIPA. Por esa razón, cada actualización de la jubilación mínima modifica automáticamente el monto de la prestación.

Con la suba de abril:

La PUAM pasará a $304.255,44

Con el bono de $70.000, el ingreso total será de $374.255,44

Al igual que ocurre con las jubilaciones mínimas, el congelamiento del bono reduce el impacto real del aumento.

Por ese motivo, el incremento efectivo que recibirán los beneficiarios de la PUAM será del 2,34%.

Qué pasará con las Pensiones no Contributivas (PNC)

Las pensiones no contributivas (PNC) también están vinculadas al valor del haber mínimo.

En particular, las prestaciones por discapacidad y por vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima.

Con la actualización de abril, estos beneficios se ajustarán automáticamente.

Los nuevos valores serán los siguientes:

PNC por discapacidad y por vejez: $266.223,52

Ingreso total con bono: $336.223,52

En estos casos, el aumento real también se verá reducido por el congelamiento del refuerzo.

El incremento efectivo para los beneficiarios de estas pensiones será del 2,28%.

Pensiones para madres de siete hijos: cuánto cobro en abril

Dentro del sistema previsional existe un grupo de beneficiarios que percibe un haber equiparado a la jubilación mínima.

Se trata de las pensiones no contributivas para madres de siete hijos.

Estas prestaciones tienen el mismo valor que la jubilación mínima del sistema previsional.

Por lo tanto, con la actualización de abril:

El haber será de $380.319,31

El total con el bono llegará a $450.319,31

En este caso, el efecto del congelamiento del bono se repite.

El aumento real que recibirán las titulares de estas pensiones también será del 2,44%.