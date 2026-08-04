Escándalo en Gran Hermano: Campanita perdió contra Solange, se negó a irse y desafió al Big

Lejos de cambiar de postura, la participante volvió a desafiar la decisión. "No me voy a ir, Big. Siempre quise hacer esto", respondió. Ante la negativa, el dueño de la casa inició una cuenta regresiva y advirtió que, si Campanita no abandonaba inmediatamente el reality, el resto de los jugadores recibiría una sanción.

Por último, y luego de varios minutos de incertidumbre, la participante aceptó abandonar la casa. Entre lágrimas, se despidió de sus compañeros con un emotivo mensaje. "Los amo a todos, mucha fuerza con todo y a seguir luchando. Y recuerden que mi brillo es verdadero, el del resto es sudor", expresó antes de cruzar la puerta y ponerle punto final a su paso por el reality.

Por qué Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija

Sol Abraham vivió un momento cargado de emoción durante la gala del domingo en Gran Hermano Generación Dorada. La participante pidió la palabra a Santiago del Moro y aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje directo a su hija Delfi en el día de su cumpleaños.

Conmovida, Sol resaltó lo especial de la fecha y volvió a recordar la promesa que le hizo a su hija antes de ingresar al reality, comprometiéndose a cumplirla.

"Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija. Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres, que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho", confesó con la voz quebrada por la emoción.

Y agregó con total sinceridad: "Quiero desearle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí. Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo que se lo prometí".

Finalmente, cerró su mensaje con palabras que conmovieron a todos: "Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo".