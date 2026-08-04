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Escándalo en Gran Hermano: Campanita perdió contra Solange, se negó a irse y desafió al Big

Campanita perdió el mano a mano con Solange, rechazó la decisión del público y protagonizó uno de los momentos más tensos de Gran Hermano.

4 ago 2026, 00:20
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CAMPANITA
CAMPANITA

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada por un momento de máxima tensión. Luego de perder el mano a mano frente a Solange Abraham, Campanita quedó eliminada del reality, pero lo que parecía una despedida habitual terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo dentro de la casa.

Apenas Santiago del Moro anunció el resultado, la participante no pudo ocultar su decepción. En cuestión de segundos, gran parte de sus compañeros reaccionó con furia contra Solange: hubo gritos, insultos, cacerolazos y un fuerte clima de enojo. Mientras casi todos coreaban el nombre de Campanita, algunos la abrazaban para contenerla. Del otro lado, Sol recibía durísimas acusaciones. "¡Mala mina!", le gritaban, mientras Yipio sumaba: "¡Mirala a la violenta, careta!".

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Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando Campanita se negó a aceptar la decisión del público y dejó en claro que no pensaba abandonar la casa. "No me voy a ir", repetía una y otra vez. "Quiero ver qué pasa", insistía, mientras el resto de los participantes observaba con sorpresa la escena.

Frente a esa situación, intervino el Big, que intentó recuperar el control del juego. "Por favor, necesito silencio", pidió en varias oportunidades. Luego fue contundente: "Aquí tenemos un reglamento, y ese reglamento, Campanita, se debe que cumplir".

Lejos de cambiar de postura, la participante volvió a desafiar la decisión. "No me voy a ir, Big. Siempre quise hacer esto", respondió. Ante la negativa, el dueño de la casa inició una cuenta regresiva y advirtió que, si Campanita no abandonaba inmediatamente el reality, el resto de los jugadores recibiría una sanción.

Por último, y luego de varios minutos de incertidumbre, la participante aceptó abandonar la casa. Entre lágrimas, se despidió de sus compañeros con un emotivo mensaje. "Los amo a todos, mucha fuerza con todo y a seguir luchando. Y recuerden que mi brillo es verdadero, el del resto es sudor", expresó antes de cruzar la puerta y ponerle punto final a su paso por el reality.

Por qué Solange Abraham se quebró en Gran Hermano al saludar a su hija

Sol Abraham vivió un momento cargado de emoción durante la gala del domingo en Gran Hermano Generación Dorada. La participante pidió la palabra a Santiago del Moro y aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje directo a su hija Delfi en el día de su cumpleaños.

Conmovida, Sol resaltó lo especial de la fecha y volvió a recordar la promesa que le hizo a su hija antes de ingresar al reality, comprometiéndose a cumplirla.

"Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija. Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres, que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho", confesó con la voz quebrada por la emoción.

Y agregó con total sinceridad: "Quiero desearle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí. Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo que se lo prometí".

Finalmente, cerró su mensaje con palabras que conmovieron a todos: "Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo".

     

 

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