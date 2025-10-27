ANSES paga un nuevo BONO de $82.000 en NOVIEMBRE: cómo anotarse para cobrarlo

La asistencia es compatible con otros beneficios, incluyendo:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

AUE (Asignación por Embarazo)

Complementos como Plan de los 1000 Días o el Complemento Leche

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar

Cómo anotarse para cobrar la Tarjeta Alimentar

A diferencia de otros programas sociales, la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción anual, pero el bono extraordinario sí exige ciertos pasos para garantizar que cada beneficiario reciba el dinero:

Verificar la condición de beneficiario de AUH o AUE : Ingresando a www.anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Presentar la Libreta AUH 2024 o completar la DDJJ digital si aún no se ha hecho. Esto permite cobrar el 20% retenido de la asignación y asegurar la continuidad del beneficio.

Confirmar datos bancarios : la cuenta vinculada a ANSES debe estar activa para que el depósito sea automático.

Esperar la acreditación: el pago se realiza directamente en la cuenta de cobro habitual o en la tarjeta prepaga donde se recibe la Tarjeta Alimentar.

AUH: aumento del 2,1% para noviembre 2025

Según informó ANSES, la AUH experimentará un incremento del 2,1%, correspondiente a la inflación de septiembre reportada por el INDEC. Este ajuste busca proteger el poder adquisitivo de las familias frente al aumento generalizado de precios y mantener la capacidad de compra de los hogares que dependen de esta ayuda estatal.

Los montos que estarán vigentes desde noviembre son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23 (80% mensual: $95.770,58)

Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $389.808,61 (80% mensual: $311.748,35)

El 20% restante se cobra de manera única mediante la presentación de la Libreta AUH o el Formulario PS 1.47, documento que acredita escolaridad, salud y vacunación de los hijos. Este mecanismo permite que los beneficiarios puedan acceder a la totalidad del beneficio acumulado a lo largo del año.