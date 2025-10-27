En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Previsional

ANSES paga un nuevo BONO de $82.000 en NOVIEMBRE: cómo anotarse para cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un nuevo bono de $82.000 destinado a las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Qué requisito deben cumplir.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono de $82.000 destinado a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Este refuerzo económico busca garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos, mejorar la alimentación infantil y acompañar los ingresos de los hogares más vulnerables durante noviembre 2025.

El bono se entrega de manera automática a quienes cumplan con los requisitos y tiene carácter complementario, lo que significa que no reemplaza otros beneficios como la AUH, la AUE (Asignación por Embarazo) o los créditos personales que ofrece ANSES.

Montos y compatibilidad del bono de noviembre

Según lo informado por ANSES, el bono de casi $82.000 corresponde a la Tarjeta Alimentar, sin necesidad de realizar un trámite presencial. Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo:

  • Familias con un hijo o beneficiarias de AUE: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

El bono extraordinario de $82.000 se acredita de manera adicional al monto habitual, buscando compensar la inflación y reforzar el poder adquisitivo de los hogares que dependen de estas prestaciones.

La asistencia es compatible con otros beneficios, incluyendo:

  • AUH (Asignación Universal por Hijo)

  • AUE (Asignación por Embarazo)

  • Complementos como Plan de los 1000 Días o el Complemento Leche

Cómo anotarse para cobrar la Tarjeta Alimentar

A diferencia de otros programas sociales, la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción anual, pero el bono extraordinario sí exige ciertos pasos para garantizar que cada beneficiario reciba el dinero:

  • Verificar la condición de beneficiario de AUH o AUE: Ingresando a www.anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Presentar la Libreta AUH 2024 o completar la DDJJ digital si aún no se ha hecho. Esto permite cobrar el 20% retenido de la asignación y asegurar la continuidad del beneficio.

  • Confirmar datos bancarios: la cuenta vinculada a ANSES debe estar activa para que el depósito sea automático.

  • Esperar la acreditación: el pago se realiza directamente en la cuenta de cobro habitual o en la tarjeta prepaga donde se recibe la Tarjeta Alimentar.

AUH: aumento del 2,1% para noviembre 2025

Según informó ANSES, la AUH experimentará un incremento del 2,1%, correspondiente a la inflación de septiembre reportada por el INDEC. Este ajuste busca proteger el poder adquisitivo de las familias frente al aumento generalizado de precios y mantener la capacidad de compra de los hogares que dependen de esta ayuda estatal.

Los montos que estarán vigentes desde noviembre son los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23 (80% mensual: $95.770,58)

  • Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $389.808,61 (80% mensual: $311.748,35)

El 20% restante se cobra de manera única mediante la presentación de la Libreta AUH o el Formulario PS 1.47, documento que acredita escolaridad, salud y vacunación de los hijos. Este mecanismo permite que los beneficiarios puedan acceder a la totalidad del beneficio acumulado a lo largo del año.

