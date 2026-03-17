Atención AUH: el trámite simple que desbloquea un pago de hasta $188.000

El “bono oculto” que muchos no reclaman

La Libreta AUH no es solo un trámite administrativo. En la práctica, representa un ingreso adicional muy importante para las familias, ya que habilita el cobro del 20% que ANSES retiene mensualmente.

Ese dinero se acumula durante todo el año y se paga en un solo desembolso cuando se presenta la documentación correspondiente.

Para dimensionar el monto, los valores acumulados del 2024 son:

$188.069,40 por cada menor

$612.401 por hijo con discapacidad

Este refuerzo se convierte en uno de los pagos más altos que pueden recibir los titulares de AUH en el año.

Por qué ANSES retiene el 20%

El sistema de la AUH está diseñado para garantizar el cumplimiento de controles básicos en salud y educación. Por eso, el organismo retiene mensualmente un porcentaje del beneficio.

Para liberar ese dinero, es obligatorio demostrar que:

El niño o adolescente asiste a la escuela

Cumple con el calendario de vacunación

Realiza controles médicos periódicos

Toda esta información se valida a través de la Libreta AUH.

ANSES_jubilados

Quiénes pueden cobrar este extra

El beneficio alcanza exclusivamente a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo

Con hijos de entre 3 y 17 años inclusive

O sin límite de edad en caso de discapacidad

Además, es fundamental haber percibido la AUH durante el período correspondiente (en este caso, 2024).

Qué pasa si no se presenta la Libreta

Desde ANSES son claros: quienes no completen este trámite antes del 31 de marzo podrían perder el derecho a cobrar el monto retenido.

Por eso, la recomendación es revisar cuanto antes la situación en la plataforma oficial y avanzar con la presentación si aún está pendiente.

Qué documentación hay que presentar

Para completar el trámite, se necesita:

Formulario Libreta AUH (PS 1.47)

DNI del titular

DNI del niño o niña

Certificado de nacimiento

Formulario completo con datos de salud y educación, firmado por la escuela y el centro de salud

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH

El trámite puede iniciarse de forma simple a través de la web:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección “Hijas e hijos”

Seleccionar la opción “Libreta AUH”

Verificar qué datos faltan completar

Generar y descargar el formulario (PS 1.47)

Imprimirlo o retirarlo en una oficina de ANSES

Llevarlo a la escuela y al centro de salud para su firma

Presentarlo completo en ANSES

Una vez presentada la Libreta y aprobada la información, ANSES acredita el pago dentro de un plazo estimado de hasta 60 días. El dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra habitualmente la asignación.