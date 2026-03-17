La ANSES lanzó una advertencia importante para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH): queda poco tiempo para completar un trámite obligatorio que permite acceder a un pago extra de gran impacto.
ANSES confirmó que hay tiempo hasta el 31 de marzo para completar un trámite obligatorio que permite cobrar un monto puede superar los $188.000 por hijo y más de $600.000 en casos de discapacidad.
Atención AUH: el trámite simple que desbloquea un pago de hasta $188.000
La ANSES lanzó una advertencia importante para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH): queda poco tiempo para completar un trámite obligatorio que permite acceder a un pago extra de gran impacto.
Se trata de la presentación de la Libreta AUH, un requisito indispensable para cobrar el 20% retenido durante todo el año anterior. Quienes no realicen este proceso antes de la fecha límite podrían perder el acceso a ese dinero.
Según confirmó el organismo, hay tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta correspondiente al período 2024.
Inicialmente, el vencimiento estaba previsto para el 31 de diciembre, pero fue extendido en los últimos meses del año pasado. Sin embargo, desde ANSES remarcan que esta nueva fecha es definitiva, por lo que recomiendan no dejar el trámite para último momento.
La Libreta AUH no es solo un trámite administrativo. En la práctica, representa un ingreso adicional muy importante para las familias, ya que habilita el cobro del 20% que ANSES retiene mensualmente.
Ese dinero se acumula durante todo el año y se paga en un solo desembolso cuando se presenta la documentación correspondiente.
Para dimensionar el monto, los valores acumulados del 2024 son:
$188.069,40 por cada menor
$612.401 por hijo con discapacidad
Este refuerzo se convierte en uno de los pagos más altos que pueden recibir los titulares de AUH en el año.
El sistema de la AUH está diseñado para garantizar el cumplimiento de controles básicos en salud y educación. Por eso, el organismo retiene mensualmente un porcentaje del beneficio.
Para liberar ese dinero, es obligatorio demostrar que:
El niño o adolescente asiste a la escuela
Cumple con el calendario de vacunación
Realiza controles médicos periódicos
Toda esta información se valida a través de la Libreta AUH.
El beneficio alcanza exclusivamente a:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo
Con hijos de entre 3 y 17 años inclusive
O sin límite de edad en caso de discapacidad
Además, es fundamental haber percibido la AUH durante el período correspondiente (en este caso, 2024).
Desde ANSES son claros: quienes no completen este trámite antes del 31 de marzo podrían perder el derecho a cobrar el monto retenido.
Por eso, la recomendación es revisar cuanto antes la situación en la plataforma oficial y avanzar con la presentación si aún está pendiente.
Para completar el trámite, se necesita:
Formulario Libreta AUH (PS 1.47)
DNI del titular
DNI del niño o niña
Certificado de nacimiento
Formulario completo con datos de salud y educación, firmado por la escuela y el centro de salud
El trámite puede iniciarse de forma simple a través de la web:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Ir a la sección “Hijas e hijos”
Seleccionar la opción “Libreta AUH”
Verificar qué datos faltan completar
Generar y descargar el formulario (PS 1.47)
Imprimirlo o retirarlo en una oficina de ANSES
Llevarlo a la escuela y al centro de salud para su firma
Presentarlo completo en ANSES
Una vez presentada la Libreta y aprobada la información, ANSES acredita el pago dentro de un plazo estimado de hasta 60 días. El dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra habitualmente la asignación.