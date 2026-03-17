En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

Atención AUH: el trámite simple que desbloquea un pago de hasta $188.000

ANSES confirmó que hay tiempo hasta el 31 de marzo para completar un trámite obligatorio que permite cobrar un monto puede superar los $188.000 por hijo y más de $600.000 en casos de discapacidad.

Atención AUH: el trámite simple que desbloquea un pago de hasta $188.000

Atención AUH: el trámite simple que desbloquea un pago de hasta $188.000

La ANSES lanzó una advertencia importante para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH): queda poco tiempo para completar un trámite obligatorio que permite acceder a un pago extra de gran impacto.

Leé también ANSES confirma el aumento de abril y actualiza la AUH
ANSES confirma el aumento de abril y actualiza la AUH

Se trata de la presentación de la Libreta AUH, un requisito indispensable para cobrar el 20% retenido durante todo el año anterior. Quienes no realicen este proceso antes de la fecha límite podrían perder el acceso a ese dinero.

Un plazo que se termina

Según confirmó el organismo, hay tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta correspondiente al período 2024.

Inicialmente, el vencimiento estaba previsto para el 31 de diciembre, pero fue extendido en los últimos meses del año pasado. Sin embargo, desde ANSES remarcan que esta nueva fecha es definitiva, por lo que recomiendan no dejar el trámite para último momento.

El “bono oculto” que muchos no reclaman

La Libreta AUH no es solo un trámite administrativo. En la práctica, representa un ingreso adicional muy importante para las familias, ya que habilita el cobro del 20% que ANSES retiene mensualmente.

Ese dinero se acumula durante todo el año y se paga en un solo desembolso cuando se presenta la documentación correspondiente.

Para dimensionar el monto, los valores acumulados del 2024 son:

  • $188.069,40 por cada menor

  • $612.401 por hijo con discapacidad

Este refuerzo se convierte en uno de los pagos más altos que pueden recibir los titulares de AUH en el año.

Por qué ANSES retiene el 20%

El sistema de la AUH está diseñado para garantizar el cumplimiento de controles básicos en salud y educación. Por eso, el organismo retiene mensualmente un porcentaje del beneficio.

Para liberar ese dinero, es obligatorio demostrar que:

  • El niño o adolescente asiste a la escuela

  • Cumple con el calendario de vacunación

  • Realiza controles médicos periódicos

Toda esta información se valida a través de la Libreta AUH.

ANSES_jubilados

Quiénes pueden cobrar este extra

El beneficio alcanza exclusivamente a:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo

  • Con hijos de entre 3 y 17 años inclusive

  • O sin límite de edad en caso de discapacidad

Además, es fundamental haber percibido la AUH durante el período correspondiente (en este caso, 2024).

Qué pasa si no se presenta la Libreta

Desde ANSES son claros: quienes no completen este trámite antes del 31 de marzo podrían perder el derecho a cobrar el monto retenido.

Por eso, la recomendación es revisar cuanto antes la situación en la plataforma oficial y avanzar con la presentación si aún está pendiente.

Qué documentación hay que presentar

Para completar el trámite, se necesita:

  • Formulario Libreta AUH (PS 1.47)

  • DNI del titular

  • DNI del niño o niña

  • Certificado de nacimiento

  • Formulario completo con datos de salud y educación, firmado por la escuela y el centro de salud

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH

El trámite puede iniciarse de forma simple a través de la web:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • Ir a la sección “Hijas e hijos”

  • Seleccionar la opción “Libreta AUH”

  • Verificar qué datos faltan completar

  • Generar y descargar el formulario (PS 1.47)

  • Imprimirlo o retirarlo en una oficina de ANSES

  • Llevarlo a la escuela y al centro de salud para su firma

  • Presentarlo completo en ANSES

Una vez presentada la Libreta y aprobada la información, ANSES acredita el pago dentro de un plazo estimado de hasta 60 días. El dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra habitualmente la asignación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
Doble bono ANSES confirmado: el grupo de jubilados que supera los $500.000 este mes
ANSES paga más de $432.000 por hijo: quiénes pueden cobrar este beneficio y cómo tramitarlo
ANSES paga AUH en marzo con TARJETA ALIMENTAR: los montos actualizados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar